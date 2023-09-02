Стоит ли пить напиток, если в него попала муха, - исследование

Об этом пишет The Conversation.

Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии Университета Лестера, утверждает, что гнилая пища богата микробами, которые муха может подхватить на свое тело и перенести туда, куда она приземлится.

Эти бактерии включают в себя E coli, Listeria, Shigella и Salmonella, любая из которых может вызвать серьезную инфекцию даже у здоровых людей.

"Логично, что, сев в ваш бокал с вином, муха могла оставить в нем смертоносные микробы, поэтому вы выливаете вино и наливаете новый бокал", – говорит Примроуз Фристоун.

Однако ученые утверждают, что вино обычно содержит от 8 до 14% этанола и имеет pH около 4 или 5, а pH ниже 7 считается кислым.

Хорошо известно, что алкоголь угнетает микробы, и это одна из причин, почему вино может храниться так долго. Несколько лабораторных исследований также показали, что совместное действие винного спирта и органических кислот, таких как яблочная кислота, может предотвратить рост кишечной палочки и сальмонеллы.

Могут ли микробы, переносимые мухой в вино, вызвать инфекцию, зависит от количества бактерий ("инфекционной дозы") и от того, насколько микробы метаболически пригодны.

Если вино было охлаждено, то для метаболизма некоторых бактерий пищевого отравления это настолько шокирующее, что метаболизм останавливает их рост.

Поскольку все типы вина естественно антибактериальны, микробы в вине, вероятно, ликвидируются, что уменьшит их способность к возбуждению инфекции.

Это указывает на то, что доза микробов, попадающих в вино с мухами, может быть достаточно высока, чтобы вызвать заболевание, но они вряд ли повлекут за собой инфекцию, поскольку они слишком повреждены антибактериальным действием вина. Такое вино можно было пить без вредных последствий – охлажденное оно или нет.

Наш организм на страже

Бактерии, не обезвреживаемые вином, столкнутся с высококислыми жидкостями человеческого желудка.

Микробы пищевых отравлений очень чувствительны к кислоте, которая повреждает их ДНК, а желудочная кислота может даже убить их. В желудке микробов ждут и другие смертоносные барьеры: пищеварительные ферменты, захват слизи и постоянная защита иммунной системы. Следовательно, микробы, занесенные мухами, вряд ли смогут спровоцировать инфекцию.

Если у вас нет микробной фобии, я посоветовал бы удалить муху и выпить вино. Если вам нужен дополнительный белок, вы можете даже проглотить муху. Ваша пищеварительная система просто переварит муху, как и любой другой белок.