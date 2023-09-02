Стоит ли пить напиток, если в него попала муха, - исследование
Несмотря на название "плодовые мушки", они питаются разлагающейся пищей, живут в мусорных баках, компостных кучах, канализациях и т.д., но ученые говорят, что организму человека это вряд ли повредит
Об этом пишет The Conversation.
Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии Университета Лестера, утверждает, что гнилая пища богата микробами, которые муха может подхватить на свое тело и перенести туда, куда она приземлится.
Эти бактерии включают в себя E coli, Listeria, Shigella и Salmonella, любая из которых может вызвать серьезную инфекцию даже у здоровых людей.
"Логично, что, сев в ваш бокал с вином, муха могла оставить в нем смертоносные микробы, поэтому вы выливаете вино и наливаете новый бокал", – говорит Примроуз Фристоун.
Однако ученые утверждают, что вино обычно содержит от 8 до 14% этанола и имеет pH около 4 или 5, а pH ниже 7 считается кислым.
Хорошо известно, что алкоголь угнетает микробы, и это одна из причин, почему вино может храниться так долго. Несколько лабораторных исследований также показали, что совместное действие винного спирта и органических кислот, таких как яблочная кислота, может предотвратить рост кишечной палочки и сальмонеллы.
Могут ли микробы, переносимые мухой в вино, вызвать инфекцию, зависит от количества бактерий ("инфекционной дозы") и от того, насколько микробы метаболически пригодны.
Если вино было охлаждено, то для метаболизма некоторых бактерий пищевого отравления это настолько шокирующее, что метаболизм останавливает их рост.
Поскольку все типы вина естественно антибактериальны, микробы в вине, вероятно, ликвидируются, что уменьшит их способность к возбуждению инфекции.
Это указывает на то, что доза микробов, попадающих в вино с мухами, может быть достаточно высока, чтобы вызвать заболевание, но они вряд ли повлекут за собой инфекцию, поскольку они слишком повреждены антибактериальным действием вина. Такое вино можно было пить без вредных последствий – охлажденное оно или нет.
Наш организм на страже
Бактерии, не обезвреживаемые вином, столкнутся с высококислыми жидкостями человеческого желудка.
Микробы пищевых отравлений очень чувствительны к кислоте, которая повреждает их ДНК, а желудочная кислота может даже убить их. В желудке микробов ждут и другие смертоносные барьеры: пищеварительные ферменты, захват слизи и постоянная защита иммунной системы. Следовательно, микробы, занесенные мухами, вряд ли смогут спровоцировать инфекцию.
Если у вас нет микробной фобии, я посоветовал бы удалить муху и выпить вино. Если вам нужен дополнительный белок, вы можете даже проглотить муху. Ваша пищеварительная система просто переварит муху, как и любой другой белок.
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Исследователи выявили , что большая доза антибиотика против туберкулеза рифампицина, назначенная в течение сокращенного периода лечения, была безопасной, не токсичной и без усиления побочных эффектов.
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