Об этом информирует советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк .

"Очередной массированный ракетный удар по украинским городам. По энергетике, жилым домам. Два вопроса: Кто-то еще хочет предложить "мирное урегулирование", чтобы дать Путину сохранить лицо?" – пишет Подоляк.

Относительно второго вопроса советник председателя ОП написал о передаче противоракетной обороны: "Можно ли еще больше замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы "не допустить эскалации?"

Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут оказаться люди.

Укрзализныця сообщает об обесточивании железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях вследствие повреждения энергетической инфраструктуры 16 декабря.

Также во время массовой ракетной атаки российских кафиров по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 15 ракет врага.

В результате обстрелов российских оккупантов повреждены энергообъекты как на Востоке, так и на юге Украины. Действуют аварийные отключения электроэнергии.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что с помощью массированных ракетных атак по территории Украины Россия пытается изменить ход войны в свою пользу.

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