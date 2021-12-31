Стоимость земли в Украине будет расти, сейчас земля недооценена – эксперт
Стоимость гектара земли в Украине будет постепенно расти, поскольку сейчас земля недооценена
Такое мнение озвучил эксперт рынка земли Олег Нивьевский в комментарии для "Итогов года" на Еспресо.TV.
"Со временем земельный участок будет дорожать. Стоимость земли недооценена", - сказал он.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что стоимость гектара земли увеличится в пять раз с 2024 года, когда на рынке земли исчезнут ограничения для крупного бизнеса.
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