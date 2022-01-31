Стоимость заграничных поездок Зеленского за год выросла на 20,3 млн грн, - ГУД

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ответ Государственного управления делами.



Так, расходы на загранкомандировки работников Офиса президента в прошлом году были на уровне 633,7 тыс. грн.



"Информируем, что кассовые расходы на обеспечение зарубежных визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины в 2021 году составили 33 443,7 тыс. грн, в 2020 году – 13 169,552 тыс. грн", - проинформировали в ГУД.



Кассовые расходы на загранкомандировки работников ОПУ за 2021 год составили 633,7 тыс. гривен, из них: командировочные расходы руководителя ОП - 179,720 тыс. грн, заместителей руководителя ОП - 310,797 тыс. грн, других работников ОП - 143,183 тыс. грн.



По данным ГУД, в 2020 год вышеуказанные расходы составили 253,415 тыс. гривен, из них: командировочные расходы руководителя ОП - 5,289 тыс. грн, заместителей руководителя ОП - 91,955 тыс. грн, командировочные расходы других работников ОП - 156,171 тыс. грн.



Издание отмечает, что в 2020 году Зеленский совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году - два официальных и 11 рабочих визитов.



В 2022 году президент находился с визитами в ОАЭ, Катаре, Турции, Франции, Польше, Литве, Германии, Молдове, США и Великобритании.

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