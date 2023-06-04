Об этом заявил предприниматель Константин Жеваго в эфире Эспрессо.

"Сегодня, когда цена на газ в Европе упала до показателей 2021 года, цена на уголь - менее $100 на биржах в Роттердаме или Австралии, я вообще не понимаю, почему, если стоимость сырья падает, нужно повышать цену конечного продукта. Я не вижу необходимости повышать цену электричества для менее защищенных слоев населения и промышленности, потому что они в условиях войны не могут этого выдержать.

По словам Константина Жева, Украина должна перенять принципы формирования тарифов на электроэнергию в Европе и США, где это делается рыночным путем.

"У нас будет электричество, которое учитывает средние 10-летние цены на уголь, газ, инфляцию. Имея Энергоатом, который производит много электроэнергии; дает рабочие места, платит местные налоги. За счет налогов мы бы формировали бюджет и субсидировали или компенсировали справедливую стоимость электричества. Необходимо знать опыт западных стран, использовать его в Украине. Этого требуют западные партнеры, которые сегодня нам помогают бороться экономически и военно", - подчеркнул предприниматель.