Стоимость сырья падает, поэтому потребности повышать цену на электроэнергию нет, - Жеваго
Украина не должна повышать цену на электроэнергию и должна перенять западный принцип формирования тарифов
Об этом заявил предприниматель Константин Жеваго в эфире Эспрессо.
"Сегодня, когда цена на газ в Европе упала до показателей 2021 года, цена на уголь - менее $100 на биржах в Роттердаме или Австралии, я вообще не понимаю, почему, если стоимость сырья падает, нужно повышать цену конечного продукта. Я не вижу необходимости повышать цену электричества для менее защищенных слоев населения и промышленности, потому что они в условиях войны не могут этого выдержать.
По словам Константина Жева, Украина должна перенять принципы формирования тарифов на электроэнергию в Европе и США, где это делается рыночным путем.
"У нас будет электричество, которое учитывает средние 10-летние цены на уголь, газ, инфляцию. Имея Энергоатом, который производит много электроэнергии; дает рабочие места, платит местные налоги. За счет налогов мы бы формировали бюджет и субсидировали или компенсировали справедливую стоимость электричества. Необходимо знать опыт западных стран, использовать его в Украине. Этого требуют западные партнеры, которые сегодня нам помогают бороться экономически и военно", - подчеркнул предприниматель.
- 30 мая Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Новый тариф составит 2,64 грн/кВт-ч.
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