Стоимость превышает 1 млрд грн: в Одесской области начнут проект по строительству велодорожек
Укравтодор начинает один из проектов Большого строительства в Одесской области — создание в области единого веломаршрута, протяженность которого составит более 400 км
Об этом сообщает руководитель Службы автомобильный дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалко.
Отмечено, что велодорожки планируют обустроить в придорожных полосах основного проезда с соответствующим ограждением. Малый круг будет составлять 90 км вокруг курортных сел вблизи Одессы, большой будет вести в Кучурган, Беляевку и Каролино-Бугаз с протяженностью в 250 км.
Сумма за весь проект достигает 1,3 млрд грн, где 1 км обойдется бюджету страны в 3,1 млн грн. Протяженность всего веломаршрута – 458 км, из которых более 130 – вдоль побережья и более 70 – на отремонтированных за прошлые годы участках.
В 2022 году, по словам Рыбалко, планируют построить 169 км на четырех дорогах: М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск), Т-16-10/Н-33 (Приморское - Желтый Яр - Татарбунары), Т-16-25. (Кучурган – Беляевка – Маяки – Овидиополь) и Т-16-47 / Н-33 (Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжийка).
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