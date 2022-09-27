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Стоимость нефти выросла после резкого падения до девятимесячного минимума, - Reuters

27 сентября, 2022 вторник
09:05
Экономика Colonial Pipeline

Стоимость нефти выросла после падения до девятимесячного минимума днем ранее из-за того, что альянс производителей ОПЕК может сократить добычу во избежание дальнейшего обвала цен

Об этом информирует Reuters .

"Фьючерсы на нефть марки Brent с ноябрьскими расчетами поднялись на 65 центов, или 0,77%, до 84,71 доллара за баррель до 05:02 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре подорожали на 64 цента до 77,35 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Во время предыдущих торговых сессий Brent упал на 7,1%, тогда как WTI - на 8,1% под двойным давлением роста доллара, что делает деноминированную в американских долларах нефть дороже для покупателей, использующих другие валюты. В то же время растет опасение, что повышение процентных ставок спровоцирует рецессию, которая сократит спрос на топливо.

Во вторник, 27 сентября, ослабление доллара принесло некоторое облегчение рынку нефти. Индекс доллара немного отклонился от 20-летнего максимума, достигнутого накануне.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар заявил, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая Россию, следят за ситуацией с ценами на нефть, желая сохранить баланс на рынках.

"Мы не хотим резкого роста цен на нефть или обрушения", - сказал он в интервью иракскому государственному телевидению.

Аналитики отмечают, что распродажа на нефтяных рынках может привести к вмешательству ОПЕК+ для поддержки цен путем коллективного сокращения добычи.

"Если мы увидим сокращения, они должны быть чуть более 100 тысяч баррелей в сутки, согласованных на последней встрече, чтобы существенно повлиять на рынок", - заявили аналитики ING Economics.

  • Как известно, Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России.
  • 11 августа АО "Укртранснафта" возобновило транспортировку нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.
  • 12 августа поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновили .
  • 24 сентября Индия сократила импорт угля и нефти из России. Ввоз энергетического угля в Индию из России в сентябре сократится впервые за четыре месяца, что может привести к снижению доходов Москвы.
  • В свою очередь российский морской экспорт сырой нефти сокращается - поставка становится чуть больше части уровня до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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