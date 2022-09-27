Об этом информирует Reuters .

"Фьючерсы на нефть марки Brent с ноябрьскими расчетами поднялись на 65 центов, или 0,77%, до 84,71 доллара за баррель до 05:02 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре подорожали на 64 цента до 77,35 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Во время предыдущих торговых сессий Brent упал на 7,1%, тогда как WTI - на 8,1% под двойным давлением роста доллара, что делает деноминированную в американских долларах нефть дороже для покупателей, использующих другие валюты. В то же время растет опасение, что повышение процентных ставок спровоцирует рецессию, которая сократит спрос на топливо.

Во вторник, 27 сентября, ослабление доллара принесло некоторое облегчение рынку нефти. Индекс доллара немного отклонился от 20-летнего максимума, достигнутого накануне.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар заявил, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая Россию, следят за ситуацией с ценами на нефть, желая сохранить баланс на рынках.

"Мы не хотим резкого роста цен на нефть или обрушения", - сказал он в интервью иракскому государственному телевидению.

Аналитики отмечают, что распродажа на нефтяных рынках может привести к вмешательству ОПЕК+ для поддержки цен путем коллективного сокращения добычи.

"Если мы увидим сокращения, они должны быть чуть более 100 тысяч баррелей в сутки, согласованных на последней встрече, чтобы существенно повлиять на рынок", - заявили аналитики ING Economics.