Стоимость нефти упала до 10-месячного максимума, однако все еще выше $90 за баррель

Об этом информирует Reuters .

В понедельник нефть Brent стоит $90,25 за баррель, что на 40 центов, или 0,44% ниже, чем на прошлой неделе. Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 65 центов или 0,74% до $86,86.

Рост цен на нефть на прошлой неделе перевесил тревогу за экономику Китая, но инвесторы в понедельник обратили внимание на факторы спроса. МЭА и ОПЕК должны опубликовать свои ежемесячные отчеты на этой неделе.

Мукеш Сахдев из Rystad Energy сказал, что влияние ограничений под управлением Саудовской Аравии будет видеть лучше до конца года, когда нефтеперерабатывающие заводы закроют свое технологическое обслуживание и увеличат производство: "Техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов снизит спрос на нефть на 2-2,5 млн баррелей сутки в сентябре и октябре, но он возобновится в ноябре и декабре, частично компенсируя ценовые эффекты сокращений", – добавил Сахдев, оценив, что отключения НПЗ достигнут пика в 10 млн баррелей в сутки в октябре.

Главными экономическими событиями этой недели станет решение Европейского центрального банка об уровне процентов и показателе индекса потребительских цен в США за август. ЕЦБ объявит свою монетарную политику на этой неделе.