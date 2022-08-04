Стоимость нефти Brent упала ниже $94 за баррель впервые с февраля 2022 года
Сегодня Brent продавали по $93,67 за баррель, что ниже ее стоимости с начала широкомасштабной гибридной агрессии России и санкций цивилизованного мира
Об этом сообщает издание "Минфин".
Там отмечают, что на 4 августа стоимость нефти Brent составляет $93,67 за баррель. Сегодня она снизилась на 3,5%.
Российское госагентство ТАСС отмечает, что такое падение стоимости нефти произошло впервые после 21 февраля, то есть с начала так называемой спецоперации РФ в Украине и масштабных вызванных ею санкций.
- Отметим, что после визита Байдена Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%.
- Также США договариваются с лидерами G20 об ограничении цен на российскую нефть. Переговоры продвигаются медленно, но успешно.
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