Об этом сообщает издание "Минфин".

Там отмечают, что на 4 августа стоимость нефти Brent составляет $93,67 за баррель. Сегодня она снизилась на 3,5%.

Российское госагентство ТАСС отмечает, что такое падение стоимости нефти произошло впервые после 21 февраля, то есть с начала так называемой спецоперации РФ в Украине и масштабных вызванных ею санкций.

Отметим, что после визита Байдена Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%.

Также США договариваются с лидерами G20 об ограничении цен на российскую нефть. Переговоры продвигаются медленно, но успешно.

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