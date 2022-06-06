Стоимость нефти Brent стала выше $120 после повышения цен по Саудовской Аравии
6 июня цены на нефть Brent выросли после того, как Саудовская Аравия повысила цены на свой продукт в июле, предотвращая дефицит предложения. Теперь стоимость барреля стоит 120 долларов
Об этом информируют на сайте Reuters .
Нефть Brent подорожала на 0,8%, до 120,63 долларов за баррель, впрочем, продолжив рост на 1,8% с пятницы. Фьючерсы на нефть США West Texas Intermediate выросли на 0,8% до 119,80 долларов за баррель. В пятницу он вырос на 1,7%.
Саудовская Аравия повысила официальную стоимость продаж (OSP) на свою флагманскую арабскую легкую нефть сорта Arab для Азии до 6,50 долларов надбавки к среднему уровню в Омане и Дубае с надбавки в 4,40 долларов в июне, сообщила Государственная нефтедобывающая компания Aramco.
Июльская OSP является самой высокой с мая, когда цены достигли исторического максимума из-за беспокойства по поводу перебоев в поставках из России из-за санкций после ее вторжения в Украину.
Несмотря на решение на прошлой неделе, Организации стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+) увеличить добычу в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки, или на 50% больше, чем планировалось ранее, повышение цен все же произошло. Потому что есть критическое большинство, считающее, что это решение об ускорении добычи вряд ли удовлетворит спрос, ведь увеличение распространяется и на Россию, ныне под санкциями.
"Хотя это увеличение крайне необходимо, оно не отвечает ожиданиям роста спроса, особенно с учетом частичного запрета ЕС на импорт российской нефти", - отметил аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.
- Цена нефть Brent прыгнула 26 мая, до самого высокого уровня с конца марта.
- В конце марта американская пресса писала о намерении Байдена открыть стратегические резервы и заполнить 1% мирового спроса.
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