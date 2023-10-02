Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Стоимость нефти Brent снизилась до $92,3 за баррель после скачков предыдущей недели

Стоимость нефти Brent снизилась до $92,3 за баррель после скачков предыдущей недели

2 октября, 2023 понедельник
12:20
Экономика

В понедельник, 2 октября, цены на нефть растут вопреки понижению в пятницу, благодаря тревогам об ограничении поставок на рынке. Однако стоимость все еще ниже, чем 29 сентября

Об этом сообщает Enkorr.

Фьючерсы на Brent на бирже ICE Futures London выросли на $0,12 (0,13%), до $92,32 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,9 (1%), до $92,2 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к тому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,14 (0,15%), до $90,93 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,92 (1%), до $90,79 за баррель.

Опасения, связанные с потенциальным недостатком предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, до отметки $100 за баррель.

Brent подорожала на 9,7% в прошлом месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала. WTI выросло соответственно на 8,6% и 28,5%.

"Импульс к росту цен, связанный с опасениями дефицита предложения на рынке, исчерпал себя на конец прошлой недели. Сейчас, вероятно, будет фаза консолидации, пока не появятся новые рыночные драйверы", - считает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Со 2 по 5 октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023. Во время мероприятия могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время.

Что предшествовало

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.

Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Еще 27 сентября утром цена на нефть составляла $94,91 за баррель. А 28 сентября уже – $97,3 за баррель.

После сильных колебаний цен на нефть 27 и 28 сентября рынок вошел в фазу стабилизации и не показал значительных изменений в пятницу. Нефть Brent держалась на уровне $95 за баррель.

Новости
Мир
нафта
США
Читайте также:
обстріл, ППО
1 октября, 2023 воскресенье
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
Джо Байден
2 октября, 2023 понедельник
Байден призвал республиканцев поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине
танки Абрамс
1 октября, 2023 воскресенье
Главное – количество: израильский военный эксперт об оружии для ВСУ
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 39.83
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 октября
12:31
Обзор
Выборы в Польше: чего ждать Украине
12:26
Игнат спрогнозировал увеличение количества дроновых атак по Украине и уменьшение ракетных атак
12:25
"Эту войну можно выиграть": Уоллес рассказал, что может спасти Путина и почему Украина должна усилить мобилизацию
12:25
Помогал россиянам устанавливать мины в Харьковской области: СБУ задержала рецидивиста
11:58
В Украине обесточены более 400 населенных пунктов в 7 областях: ситуация в энергосистеме
11:52
Российские атаки на южные порты у границ Румынии - это военные преступления, - глава МИД Одобеску
11:40
Обновлено
Россия атаковала Херсонщину: ранены 8 человек, среди них - дети
11:29
"Мы не считаем, что поддержка США пошатнулась": Кулеба об отсутствии решения Конгресса о помощи Украине
11:00
Хотел поступить в школу "Армии дронов": в Киеве СБУ задержала агента ФСБ
10:41
В Киеве началась встреча министров иностранных дел стран ЕС – первая за пределами Евросоюза
10:39
Болгария запретит въезд легковых автомобилей с российскими номерами: решение должны быть приняты до конца суток
10:37
В Смоленске в результате атаки дронов нарушен процесс производства ракет Х-59, – разведка
10:35
Обзор
Киев умаляет отсутствие помощи США, Запад обеспокоен победой симпатика Кремля в Словакии, Британия не будет отправлять военных в Украину. Акценты мировых СМИ 2 октября
10:20
В Сенат США внесли законопроект, запрещающий безопасность Азербайджана
10:15
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец рассказал, что повлияет на изменения динамического паритета на поле боя
10:13
Обновлено
В Харькове раздались взрывы: россияне ударили ракетами С-300 из Белгорода
10:04
OPINION
Виталий Портников
Помощь США Украине: российско-украинская война становится не просто темой американской политики, но и предвыборным сюжетом. Колонка Виталия Портникова
09:51
"Это не разведка, а направленные удары": в Воздушных силах прокомментировали ночную атаку РФ
09:36
Инфографика
Курс валют на 2 октября: сколько стоят доллар и евро в банках
09:34
Экс-замначальника налоговой Киева Ильяшенко заплатит 50 млн грн на армию дронов
09:15
Эксклюзив
Оккупанты завозят бетонные конструкции в порт Мариуполя, - Андрющенко
08:57
Воздушные силы за ночь уничтожили 4 из 7 российских "шахедов"
08:49
Большую часть Черноморского флота РФ передислоцируют из Севастополя в Новороссийск, - британская разведка
08:39
Эксклюзив
"Они погорячились, могли разобраться без угроз оружия": депутат райсовета об инциденте с бойцами спецподразделения на блокпосту полиции в Харькове
08:30
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
08:22
В Мексике обрушилась крыша церкви во время службы: 7 человек погибли, более 20 - под завалами
08:09
Инфографика
ВСУ за сутки уничтожили 15 танков, 48 артсистем и 510 российских военных, - Генштаб
07:45
Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: сбиты 3 беспилотника
07:34
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, - СМИ
07:30
Байден призвал республиканцев поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине
07:16
Турция нанесла авиаудар по базам курдов в Ираке
06:48
Российское информационное пространство пытается показать помощь Западу Украине как эскалацию конфликта, - ISW
06:39
Илон Маск опубликовал мем с Зеленским по военной помощи
06:04
ЧВК Вагнер
В ISW оценили эффективность ПИК Вагенра после возвращении в Украину
05:27
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Александрию", результаты других матчей 9 тура
05:17
Роберт Фицо
Фицо после победы своей партии на выборах в Словакии инициировал мирные переговоры по Украине
00:51
ДТП
В Мексике грузовик с мигрантами попал в ДТП: 10 погибших, 17 раненых
00:31
В Одессе открыли мемориал в память павших военных моряков
00:19
Обновлено
Теракт в Турции: курдская группировка взяла на себя ответственность за атаку
00:05
На Харьковщине в поле на мине взорвался комбайн: пострадал мужчина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV