Стоимость нефти Brent снизилась до $92,3 за баррель после скачков предыдущей недели

Об этом сообщает Enkorr.

Фьючерсы на Brent на бирже ICE Futures London выросли на $0,12 (0,13%), до $92,32 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,9 (1%), до $92,2 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к тому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,14 (0,15%), до $90,93 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,92 (1%), до $90,79 за баррель.

Опасения, связанные с потенциальным недостатком предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, до отметки $100 за баррель.

Brent подорожала на 9,7% в прошлом месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала. WTI выросло соответственно на 8,6% и 28,5%.

"Импульс к росту цен, связанный с опасениями дефицита предложения на рынке, исчерпал себя на конец прошлой недели. Сейчас, вероятно, будет фаза консолидации, пока не появятся новые рыночные драйверы", - считает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Со 2 по 5 октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023. Во время мероприятия могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время.

Что предшествовало

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.

Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Еще 27 сентября утром цена на нефть составляла $94,91 за баррель. А 28 сентября уже – $97,3 за баррель.

После сильных колебаний цен на нефть 27 и 28 сентября рынок вошел в фазу стабилизации и не показал значительных изменений в пятницу. Нефть Brent держалась на уровне $95 за баррель.