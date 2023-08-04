Об этом сообщает Enkorr.

На лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на нефть Brent стоят $85,26 за баррель, что на 12 центов (0,14%) больше, чем вчера. В четверг они подорожали на $1,94 (2,3%) и достигли $85,14 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сентябрьские фьючерсы на WTI выросли на 17 центов (0,21%) и составляют $81,72 за баррель. На предыдущей сессии они увеличились на $2,05 (2,6%) и составили $81,55 за баррель.

Обе марки имеют шансы закрыть шестую неделю подряд в плюсе. Саудовская Аравия продолжит добровольно снижать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщает государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики. Таким образом, ожидаемый уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце будет 9 млн б/д.

Это ограничение является приложением к анонсированному в апреле сокращению добычи на 500 тыс. б/д, которое продлится до конца 2024 года. Кроме того, Россия в рамках усилий по сбалансированию рынка продолжит добровольно уменьшать в сентябре поставки на мировой рынок, теперь на 300 тыс. б/д из-за снижения экспорта на такое же количество, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Сообщается, что инвесторы ожидают пятничное заседание мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), хотя оно и вряд ли предложит какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.