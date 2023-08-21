Стоимость нефти Brent поднялась до $85,3 за баррель
Нефтяной рынок находится под давлением экономического спада в Китае, но получает поддержку от ограничения добычи ОПЕК+. Brent подорожала до $85,3 за баррель
Об этом сообщает Enkorr.
К 08:20 по киевскому времени на лондонской бирже ICE Futures октябрьские контракты на нефть Brent выросли на $0,47 (0,55%), достигнув $85,27 за баррель. В пятницу стоимость Brent увеличилась на $0,68 (0,8%) и составила $84,8 за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX сентябрьские контракты на нефть WTI поднялись на $0,53 (0,65%) до $81,78 за баррель.
В предыдущую сессию этот контракт вырос на $0,86 (1,1%), до $81,25 за баррель. Срок биржевого обращения сентябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник. Октябрьские контракты, по которым активно торгуются, выросли на $0,47 (0,58%), до $81,13 за баррель.
На фоне страхов снижения спроса в КНР за прошлую неделю цены на Brent и WTI упали на 2,3%.
Цены на нефть удерживаются благодаря ограничению добычи странами ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии, но ситуация в Китае, где экономика ослабляется, создает негативное давление на рынке, отметил аналитик Kpler Мэтт Смит.
"Саудовская Аравия снижает добычу, рассчитывая, что сокращение предложения нефти устранит "медведей" (РФ - ред.) и поддержит цены, однако экономические проблемы КНР ограничивают перспективы роста спроса на сырье", - пояснил аналитик.
- Напомним, 4 августа Саудовская Аравия объявила о решении продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до сентября.
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