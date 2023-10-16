Стоимость нефти Brent остается выше $90 из-за конфликта на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Enkorr.

Котировки Brent и WTI поднялись на 7,5% и 5,9% за неделю.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,43% и стоили 90,50 долларов за баррель. Американская нефть WTI также потеряла 0,3% и опустилась до 87,43 доллара за баррель.

В пятницу оба показателя выросли почти на 6%, что повлекло за собой недельный рост Brent на 7,5%, а WTI - на 5,9%. Это связано с тем, что инвесторы боялись расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Причиной рекордного роста цен на нефть в пятницу были геополитические риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, заявил Лукман Отунуга из FXTM.

"Напряженность, растущая на Ближнем Востоке, обеспечивающем почти треть мировых поставок нефти, поддерживает цены на высоком уровне, а жесткие санкции США против экспорта российской нефти усиливают повышающее давление", – отметил эксперт.

По данным израильских СМИ, в воскресенье было сообщено о смерти более 2,4 тыс. человек в секторе Газы в результате ударов армии обороны Израиля и более 1,4 тыс. человек в Израиле в результате атак ХАМАС. Ожидается, что израильские военные проведут наземную операцию в секторе Газы.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество имеющихся нефтяных буровых установок в США за неделю увеличилось на 4 и достигло 501 единицы. Количество газовых установок уменьшилось на 1 и составило 117.

Что предшествовало

2 октября цена упала до $92,32 за баррель, а 3 октября до $89,74.

По состоянию на 4 октября цены на нефть держались примерно на одном уровне - $90,88 за баррель.

8 октября стоимость нефти выросла более чем на 3% после военного нападения ХАМАСа на Израиль. Это вызвано дестабилизацией Ближнего Востока, ключевого поставщика сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей.

10 октября наблюдалось снижение цен на нефть, происходящее после их скачка. Трейдеры анализируют потенциальные последствия военного противостояния между Израилем и палестинской группой ХАМАС.

Нефть дешевела в четверг, 12 октября, из-за данных Американского института нефти (API) об уверенном росте запасов в США.

Цены на нефть выросли 13 октября до $86,50 за баррель, когда США ужесточили санкции против российского экспорта нефти, вызывая тревогу о поставках на уже ограниченном рынке. Прогнозируется, что мировые запасы сократятся до четвертого квартала.