Стоимость monobank превысила $ 1 млрд, - соучредитель
Украинский monobank стоит уже более $ 1 млрд и не продается
Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в Telegram.
"Украинский монобанк уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года", - написал Гроховский.
Он отметил, что при такой оценке, monobank технически не может купить ни один украинский банк. Он "по зубам" только консорциуму иностранных инвестфондов.
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