Стоимость monobank превысила $ 1 млрд, - соучредитель

Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в Telegram.



"Украинский монобанк уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года", - написал Гроховский.



Он отметил, что при такой оценке, monobank технически не может купить ни один украинский банк. Он "по зубам" только консорциуму иностранных инвестфондов.

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