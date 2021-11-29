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Стоимость хлеба может вырасти на 15%, несмотря на то что Украина имеет рекордную урожайность зерновых, - председатель подкомитета Рады по вопросам регуляторной политики

29 ноября, 2021 понедельник
17:37
Экономика

В 2021 году в Украине собрали рекордный урожай зерновых, полностью удовлетворяющий внутренний рынок, однако цены на хлеб и изделия из муки могут вырасти в ближайшее время на 10-15%.

Об этом во время круглого стола "Ценовая ситуация на рынке муки и хлеба в Украине" сказала глава подкомитета по вопросам регуляторной политики Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Анна Личман, передает Укринформ.

"В Украине рекордная урожайность зерновых, но она никак не влияет на то, что хлеб в Украине может быть дешевле, а наоборот - именно благодаря росту цен на зерновые в мире мы имеем рост стоимости хлеба в Украине", - подчеркнула Личман.

В ходе круглого стола участники дискуссии отметили, что цифры будут расти, потому что Украина полностью интегрирована в мировые продовольственные рынки. Поэтому цены на внутреннем рынке будут соответствовать мировым биржевым ценам.

В ходе обсуждения отметили такой мировой прогноз: в скором времени цены составят $400 за 1 тонну пшеницы и $450 за 1 тонну муки.

"Поэтому мы не можем говорить о том, что хлеб будет дешеветь на фоне рекордных урожаев. Напротив, большинство из коллег назвали 10-15% роста стоимости хлеба в ближайшее время", - подытожила Личман.

По ее словам, государство должно предложить какие-либо инструменты, чтобы сбалансировать цену. Однако Личман добавила, что такой способ, как декларирование цен, не следует рассматривать. Ведь, как сообщила председатель подкомитета, хлебопеки жалуются на такой инструмент. Реальная рентабельность и себестоимость отличаются от того, что требует ритейл (точка продаж или предприятие торговли в розницу, - ред.), поэтому хлебопеки страдают от декларирования.

Она отметила, что пока власть ищет действенные инструменты, однако на их внедрение потребуется еще некоторое время.

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