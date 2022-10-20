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Стоимость горючего в Украине существенно не возрастет и не будет оказывать значительного влияния на цену продуктов, - глава Ассоциации поставщиков торговых сетей

20 октября, 2022 четверг
10:58
Экономика

Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей, считает, что все главные риски уже были заложены в стоимость продукции, учитывая, что мы пережили с февраля и до октября

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Все главные риски уже были заложены в стоимость продукции, учитывая то, что мы пережили с февраля и до октября. Соответственно, могу сказать, что топливо будет незначительно влиять на конечную стоимость продуктов, потому что влияние топлива на цену продуктов иногда бывает превышенным, Сейчас, когда вернули акцизы, было понятно, что, например, цена на автомобильный газ повысится на 2 грн, на 95 горючее – где-то до 5 грн и это означает, что все импортеры и производители понемногу повысили свою стоимость, т.е. заложили все эти риски", - пояснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Алексей Дорошенко подытожил, что не будет существенного повышения стоимости продукции, поскольку все негативное мы уже с вами пережили.

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Украина
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