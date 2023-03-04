Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет "Коммерсант".

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF 3 марта составила $498,5 за 1 тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе начали снижаться в начале 2023 года. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ (СПГ) достигли 18-месячного минимума. Это произошло после информации о возвращении на рынок крупнейшего завода по сжижению газа в США Freeport LNG.