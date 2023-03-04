Стоимость газа в Европе впервые с августа 2021 года опустилась ниже $500
Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 августа 2021 года
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет "Коммерсант".
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF 3 марта составила $498,5 за 1 тыс. куб. м.
Цены на газ в Европе начали снижаться в начале 2023 года. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ (СПГ) достигли 18-месячного минимума. Это произошло после информации о возвращении на рынок крупнейшего завода по сжижению газа в США Freeport LNG.
- Напомним, за зиму цена на газ в Европе сократилась втрое. Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ. 27 декабря к закрытию торгов на хабе TTF в Нидерландах цена на газ оказалась ниже 850 долларов за тысячу кубометров — впервые с 22 февраля
- Также цены на природный газ на украинском рынке на торгах 28 февраля впервые за 1,5 года упали ниже 20 тыс. грн за тысячу кубометров.
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