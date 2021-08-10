Стоимость электроэнергии в Украине выросла на 20% за неделю, - Оператор рынка
Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ), которая является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за неделю со 2 по 8 августа выросла относительно прошлой недели на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт- ч
Об этом сообщается в данных предприятия "Оператор рынка".
Кроме того, на внутрисуточном рынке в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию за неделю выросла на 29%, до 3269 грн за МВт-час.
Такой рост цен стало следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.
Средневзвешенная цена электроэнергии в торговой зоне "Орловский остров", которая производит электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, продемонстрировала стабильный уровень в течение недели и составила 1647,46 грн за МВт-час.
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