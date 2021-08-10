Стоимость электроэнергии в Украине выросла на 20% за неделю, - Оператор рынка

Об этом сообщается в данных предприятия "Оператор рынка".



Кроме того, на внутрисуточном рынке в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию за неделю выросла на 29%, до 3269 грн за МВт-час.



Такой рост цен стало следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.



Средневзвешенная цена электроэнергии в торговой зоне "Орловский остров", которая производит электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, продемонстрировала стабильный уровень в течение недели и составила 1647,46 грн за МВт-час.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb