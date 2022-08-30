Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро

Об этом сообщает Bloomberg.

Контракты на германскую электроэнергию с поставкой в следующем году, являющиеся европейским эталонным показателем, впервые подорожали выше 1000 евро в связи с усилением энергетического кризиса в регионе.

Это произошло после того, как в пятницу цены в Германии и Франции выросли более чем на 25%, поскольку Россия ограничивает поставки природного газа.

Стоимость электроэнергии в Германии на 2023 год выросла на 6,6% до 1050 евро за МВт-час на утренних торгах в Берлине.

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