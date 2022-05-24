Стоимость экспорта зерна из Украины выросла в 4 раза во время полномасштабной войны, – агроэксперт

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"До войны вывезти, экспортировать тонну зерна нужно было заплатить 30 долларов, то сейчас это стоит – 120 долларов. В свою очередь, это значит, что производители недополучают прибыль. Следовательно, доходность агробизнеса в Украине упадет, даже несмотря на то, что цены на зерно пробивают потолок, учитывая события, которые есть в нашей стране", – сказал агроэксперт.



Нивьевский добавил, что единственный вариант, чтобы все-таки освободить элеваторы и экспортировать продукцию в другие страны, является разблокирование украинских морских портов. По словам эксперта, другие варианты экспорта невозможны, или не целесообразны.



"Железной дорогой можно вывезти совсем не много зерна, тем более еще много другой продукции, которую также нужно экспортировать. Например, за год у нас переваливалось около 150 млн тонн совершенно разной продукции", - отметил он.



Также агроэксперт отметил, что железная дорога не была рассчитана на такое количество экспортирования, поэтому те физические ограничения, которые есть, просто не позволят вывезти всю продукцию. Кроме того, по словам Нивьевского, экспорт автодорогами значительно удорожает логистику перевозки продукции.

"У человечества должна быть страховка от голода": Зеленский предложил создать организацию демократических экспортеров продовольствия

от голода": Зеленский предложил создать организацию демократических экспортеров продовольствия Литва предлагает провести военно-морскую операцию по экспорту зерна из заблокированных Россией портов Украины

Британия готова отправить военные корабли в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном, - The Times

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb