"Стоим в обороне, потому что нас мало, чтобы идти в наступление": оккупант рассказал матери о значительных потерях на Херсонщине, - перехват разведки
Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного с матерью, в котором он рассказал о значительных потерях на Херсонщине и большом количестве отказников
Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.
"Мы здесь сейчас стоим в обороне, потому что нас мало, чтобы идти в наступление. Они ходят в наступление, но, кажется, там наши тоже спереди немного, отражающие атаки, кажется держатся", - говорит оккупант.
Также он сообщил, что есть много отказников, которые идут в подразделения с более "мягким режимом" после того, как видят первые бои на Херсонщине.
"У нас там много потерь, вам по телевизору не расскажут правду", – уверяет мать рашиста.
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