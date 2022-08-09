Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

"Мы здесь сейчас стоим в обороне, потому что нас мало, чтобы идти в наступление. Они ходят в наступление, но, кажется, там наши тоже спереди немного, отражающие атаки, кажется держатся", - говорит оккупант.

Также он сообщил, что есть много отказников, которые идут в подразделения с более "мягким режимом" после того, как видят первые бои на Херсонщине.

"У нас там много потерь, вам по телевизору не расскажут правду", – уверяет мать рашиста.

Ранее бригада оккупантов не смогла захватить украинскую деревню, за что российский генерал назвал их трусами, а командир бригады в ответ избил этого генерала.

4 августа ГУР перехватило разговор рашистов, в котором говорят о том, что стоящим в обороне не будут давать наград, и даже отберут уже выдавшие.

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