Сто метеоров в час: в декабре украинцы смогут увидеть звездопад Геминиды

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины в Facebook.



"На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается неподалеку от звезды Кастор, в созвездии Близнецов",- сказал ученый-астроном и популяризатор астрономии, исполняющий обязанности заведующего лабораторией методологического и информационного обеспечения образования и науки астрономической (МИООН-А) Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.







Он добавил, что лучше всего наблюдать это явление около 3:00, когда Луна уже зайдет за горизонт.



"В благоприятных погодных условиях можно будет полюбоваться великолепной картиной зимних созвездий (Ориона, Тельца, Возничего и других), украшенной интенсивным "звездопадом", ведь по прогнозам в течение часа вылетят около 100 метеоров", - добавил Крячко.

Напомним, телескоп ESO сфотографировал столкновение двух галактик в созвездии Водолея.