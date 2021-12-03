Сто метеоров в час: в декабре украинцы смогут увидеть звездопад Геминиды
Украинцы в ночь на 14 декабря смогут наблюдать в небе метеорный поток Геминиды
Об этом сообщает Национальная академия наук Украины в Facebook.
"На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается неподалеку от звезды Кастор, в созвездии Близнецов",- сказал ученый-астроном и популяризатор астрономии, исполняющий обязанности заведующего лабораторией методологического и информационного обеспечения образования и науки астрономической (МИООН-А) Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.
Он добавил, что лучше всего наблюдать это явление около 3:00, когда Луна уже зайдет за горизонт.
"В благоприятных погодных условиях можно будет полюбоваться великолепной картиной зимних созвездий (Ориона, Тельца, Возничего и других), украшенной интенсивным "звездопадом", ведь по прогнозам в течение часа вылетят около 100 метеоров", - добавил Крячко.
- Напомним, телескоп ESO сфотографировал столкновение двух галактик в созвездии Водолея.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.44
-
EUR
Покупка 30.64Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное