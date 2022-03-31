Стивен Кинг Путину: "Продолжай. Украина обескровит тебя"
Известный американский писатель в стиле ужасов Стивен Кинг обратился к президенту РФ
Соответствующее обращение писатель опубликовал в Twitter.
"Продолжайте, Влад. Украина опустошит твою сокровищницу и обескровит тебя", - написал Стивен Кинг.
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