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Стивен Кинг предложил отдать его синюю галочку в Twitter Фонду Сергея Притулы

22 апреля, 2023 суббота
19:08
Культура

Писатель Стивен Кинг выступил с предложением передать свою отметку о верификации в Twitter Благотворительному фонду Сергея Притулы

Об этом Кинг написал в Twitter.

"Думаю, что Илон Маск должен отдать мою "синюю галочку" на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы...", – отметил писатель.

Сергей Притула отреагировал на сообщение Кинга и поблагодарил его.

"Наш фонд получил очень серьезную рекомендацию. Продолжаем работать ради нашей победы!" – написал он.

Ранее стало известно, что 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки верификации с аккаунтов пользователей, не подписавшихся на Twitter Blue. Этот сервис позволяет пользователям за ежемесячную подписку получать расширенные возможности в соцсети. Стоит подписка на Twitter Blue 8 долларов в месяц.

  • Теперь в социальной сети Twitter пользователям разрешено взымать плату за доступ к своему контенту - от длинного текста до многочасового видео.
Мир
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