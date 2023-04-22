Об этом Кинг написал в Twitter.

"Думаю, что Илон Маск должен отдать мою "синюю галочку" на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы...", – отметил писатель.

Сергей Притула отреагировал на сообщение Кинга и поблагодарил его.

"Наш фонд получил очень серьезную рекомендацию. Продолжаем работать ради нашей победы!" – написал он.

Ранее стало известно, что 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки верификации с аккаунтов пользователей, не подписавшихся на Twitter Blue. Этот сервис позволяет пользователям за ежемесячную подписку получать расширенные возможности в соцсети. Стоит подписка на Twitter Blue 8 долларов в месяц.