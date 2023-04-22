Стивен Кинг предложил отдать его синюю галочку в Twitter Фонду Сергея Притулы
Писатель Стивен Кинг выступил с предложением передать свою отметку о верификации в Twitter Благотворительному фонду Сергея Притулы
Об этом Кинг написал в Twitter.
"Думаю, что Илон Маск должен отдать мою "синюю галочку" на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы...", – отметил писатель.
Сергей Притула отреагировал на сообщение Кинга и поблагодарил его.
"Наш фонд получил очень серьезную рекомендацию. Продолжаем работать ради нашей победы!" – написал он.
Ранее стало известно, что 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки верификации с аккаунтов пользователей, не подписавшихся на Twitter Blue. Этот сервис позволяет пользователям за ежемесячную подписку получать расширенные возможности в соцсети. Стоит подписка на Twitter Blue 8 долларов в месяц.
- Теперь в социальной сети Twitter пользователям разрешено взымать плату за доступ к своему контенту - от длинного текста до многочасового видео.
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