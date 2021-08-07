Стивен Кинг пообещал написать роман о пандемии COVID-19

Об этом Стивен Кинг заявил в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

По его словам, он планирует написать роман о коронавирусе.

"Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", - рассказал Кинг.

О смертельной эпидемии говорится в другом романе писателя "Противостояние", который был написан в 1978-м и экранизирован в 2020 году. Сюжет разворачивается во время пандемии, которая убивает практически все население мира. После этого те, кто выжил, объединяются между собой в различные группы и начинают воевать друг с другом.

Однако сам Стивен Кинг заявил, что коронавирус не похож на события, описанные в "Противостоянии".

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