Стивен Кинг озвучил самое заветное желание на новый год
Американский писатель Стивен Кинг поделился, что его самое заветное желание на новый год - мир в Украине
Об этом он написал в twitter.
О своем желании Кинг рассказал отвечая на вопросы другого американского писателя – Дона Уинслоу. Уинслоу поинтересовался, чего же больше всего желают его подписчики в 2023 году, на что и получил ответ Кинга о "мире в Украине".
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31 марта Стивен Кинг обратился к президенту РФ, где заявил, что "Украина опустошит его казну и обескровит тебя". Позже он заявил, что Путин недооценил Украину.
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29 мая писатель призвал мир продолжать экономически давить на Россию.
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28 июня Стивен Кинг осудил ракетный удар РФ по кременчугскому торговому центру.
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"The Ukrainians are kicking some ass today", – 10 июня американский писатель поддержал наступление ВСУ.
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7 октября Стивен Кинг от имени всего мира обратился в Россию и посоветовал "забираться из Украины".
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9 октября он назвал вишенкой на торте заявления РФ о том, что подрыв Крымского моста – терроризм, после вторжения в Украину.
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