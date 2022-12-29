Стивен Кинг озвучил самое заветное желание на новый год

Об этом он написал в twitter.

О своем желании Кинг рассказал отвечая на вопросы другого американского писателя – Дона Уинслоу. Уинслоу поинтересовался, чего же больше всего желают его подписчики в 2023 году, на что и получил ответ Кинга о "мире в Украине".

31 марта Стивен Кинг обратился к президенту РФ, где заявил, что "Украина опустошит его казну и обескровит тебя". Позже он заявил, что Путин недооценил Украину.

29 мая писатель призвал мир продолжать экономически давить на Россию.

28 июня Стивен Кинг осудил ракетный удар РФ по кременчугскому торговому центру.

"The Ukrainians are kicking some ass today", – 10 июня американский писатель поддержал наступление ВСУ.

7 октября Стивен Кинг от имени всего мира обратился в Россию и посоветовал "забираться из Украины".

9 октября он назвал вишенкой на торте заявления РФ о том, что подрыв Крымского моста – терроризм, после вторжения в Украину.

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