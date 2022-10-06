Стирает цифровой след: РФ придумала способ, как распространять дезинформацию через телеграмм, - исследование Nisos
Россия разработала еще один способ распространения своей дезинформации о войне в Украине, благодаря которому невозможно отследить первоисточник видео
Об этом говорится в материале The Associated Press со ссылкой на исследование американской компании Nisos, которая занимается изучением киберугроз.
Отмечается, что аккаунты, связанные с российскими государственными СМИ, использовали новый метод для распространения десятков видеороликов на 18 разных языках, не оставив признаков, которые позволили бы вычислить источник. Видео продвигают кремлевские теории заговора, в которых Украина обвиняется в жертвах среди гражданского населения, а также утверждение о том, что жители территорий, насильственно аннексированных Россией, рады оккупантам.
Англоязычные версии российских пропагандистских видеороликов сейчас распространяются в твиттере и менее известных платформах, популярных у американских консерваторов, в том числе Gab и Truth Social, созданных бывшим президентом Дональдом Трампом.
Россияне изобрели способ распространять видео, загружая их с телеграммы. Этот мессенджер стирает цифровые следы, по которым можно определить источник распространения.
Попав в телеграмм, видео, загруженное и размещенное на разных платформах, публикуется без каких-либо ярлыков или других указаний на то, что было сделано российскими государственными СМИ.
- 23 сентября Служба безопасности Украины нейтрализовала во Львове хакерскую группировку, которая взламывала активные учетные записи интернет-пользователей из Украины и Евросоюза и получала доступ к их персональным данным.
- Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила в Ровно местного жителя, который в интернете распространял нарративы российской пропаганды и глорифицировал тоталитарный режим в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.18
Покупка 40.18Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 39.08Продажа 40.24
- Актуальное
- Важное