Об этом говорится в материале The Associated Press со ссылкой на исследование американской компании Nisos, которая занимается изучением киберугроз.

Отмечается, что аккаунты, связанные с российскими государственными СМИ, использовали новый метод для распространения десятков видеороликов на 18 разных языках, не оставив признаков, которые позволили бы вычислить источник. Видео продвигают кремлевские теории заговора, в которых Украина обвиняется в жертвах среди гражданского населения, а также утверждение о том, что жители территорий, насильственно аннексированных Россией, рады оккупантам.

Англоязычные версии российских пропагандистских видеороликов сейчас распространяются в твиттере и менее известных платформах, популярных у американских консерваторов, в том числе Gab и Truth Social, созданных бывшим президентом Дональдом Трампом.

Россияне изобрели способ распространять видео, загружая их с телеграммы. Этот мессенджер стирает цифровые следы, по которым можно определить источник распространения.

Попав в телеграмм, видео, загруженное и размещенное на разных платформах, публикуется без каких-либо ярлыков или других указаний на то, что было сделано российскими государственными СМИ.

23 сентября Служба безопасности Украины нейтрализовала во Львове хакерскую группировку, которая взламывала активные учетные записи интернет-пользователей из Украины и Евросоюза и получала доступ к их персональным данным.

Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила в Ровно местного жителя, который в интернете распространял нарративы российской пропаганды и глорифицировал тоталитарный режим в Украине.

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