Стипендия имени Левко Лукьяненко: названо количество политзаключенных, получивших выплаты за август

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Награда вручается с 2018 г. с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан Украины, незаконно задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, которая установила и осуществляет общий контроль на временно оккупированных территориях Донбасса, Луганской области и Крыма.

Стипендия назначается указом президента на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения. Ее размер составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц (8052 грн).

Ходатайства о назначении государственных стипендий подаются в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Среди лауреатов стипендии предыдущих лет – режиссер Олег Сенцов, общественный активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко, журналист и писатель Станислав Асеев.