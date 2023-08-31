Стипендия имени Левко Лукьяненко: названо количество политзаключенных, получивших выплаты за август
Стипендии имени Левко Лукьяненко за август получили 9 граждан Украины, подвергшихся преследованиям от РФ из-за их общественной или политической деятельности
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Награда вручается с 2018 г. с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан Украины, незаконно задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, которая установила и осуществляет общий контроль на временно оккупированных территориях Донбасса, Луганской области и Крыма.
Стипендия назначается указом президента на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения. Ее размер составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц (8052 грн).
Ходатайства о назначении государственных стипендий подаются в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Среди лауреатов стипендии предыдущих лет – режиссер Олег Сенцов, общественный активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко, журналист и писатель Станислав Асеев.
- Лев Лукьяненко, в честь которого учредили премию, умер в 2018 году. Он – соучредитель Украинской Хельсинкской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины. Герой Украины. Писатель. Автор Акта провозглашения независимости Украины. Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко в 2016 году. 26 лет провел в советских тюрьмах, лагерях и в ссылке (Мордовия, Пермь, Кучино, Томская область и др.).
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