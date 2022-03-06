Стинг спел песню, написанную еще во время Холодной войны, и посвятил ее украинцам
Песня, которую поет Стинг, называется Russians
Известный британский рок-музыкант и актер Стинг поддержал украинцев, мужественно защищающих свою родину от россиян. Об этом информирует Эспрессо.TV .
Стинг спел песню, написанную им во времена Холодной войны. Он также опубликовал реквизиты гуманитарной помощи жителям Украины.
"Я редко пел эту песню после ее написания. Никогда не думал, что она снова будет актуальна. Но в свете кровавого и ужасающе ложного решения одного человека вторгнуться к мирному, неугрожающему соседу, песня снова становится призывом к человечеству.
Для храбрых украинцев, которые борются против жестокой тирании, а также многих россиян, протестующих против этого возмущения, несмотря на угрозу ареста и заключения – Мы все мы любим своих детей. Остановите войну», – написал Стинг.
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