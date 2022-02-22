Стимулы для производства, уменьшение налогов и проверок бизнеса, снижение НДС на топливо: Зеленский объявил программу экономического патриотизма

Об этом он сказал в своем обращении, передает Эспрессо.TV.



"Пока воины защищают нас, мы должны вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать для финансирования нашей мощной армии. Патриот - это тот, кто бьется с врагом за свою землю и тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места. Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма", - заявил президент.



Зеленский отметил, что эта программа предусматривает:

дополнительные стимулы для локализации нашего производства;

целевые программы отдельных отраслей;

уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок, являющихся стимулами для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, снижение НДС на бензин и дизель, что в свою очередь уменьшит цены на заправках.

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"Наша цель - обретение экономической независимости, особенно в энергетике", - подчеркнул президент.Зеленский добавил, что бизнес в Украине должен защищать украинскую экономику, финансы, создавать рабочие места и поднимать и укреплять страну.