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Стильный серый маникюр: тренды 2023 года

30 января, 2023 понедельник
13:25
Здоровье

Стильный маникюр, правильные сочетания оттенков, классика и модные тенденции. Пошаговая инструкция украшения для ваших ногтей на все времена и вкусы

50 оттенков серого

  • Серый цвет на ваших ноготках легко и элегантно сочетается с любой одеждой, фасоном одежды и ее стилем.
  • Серый – это не только базовый оттенок, но и модный и всегда уместный маникюр. Серый легко сочетается со всеми остальными оттенками.
  • Серый маникюр выдерживает абсолютную гармонию с красным, белым, черным, голубым, розовым и т.д.
  • Серый - идеальный цвет любой формы маникюра: длинный или короткий, овальный, квадратный, миндалевидный или острый.
  • Серый позволяет экспериментировать с различными техниками, фактурами, декором и сочетать цвета других лаков.

Фото Gettyimages

Серо-розовый

  • Если вы романтичная женщина или девушка, тогда выбирайте непременно серо-розовую палитру маникюра. Это – идеальное сочетание на все времена.
  • Серо-розовый – мягкий, нежный и изящный.
  • Как правило, такой маникюр наносят в технике френча или омбре.
  • Как вариант, серо-розовый маникюр можно сделать праздничным на каждый день с помощью глиттера, втирки, стразов и прочего декора.

Фото Gettyimages

Черно-серый

Черно-серый маникюр часто используют бизнес-леди. Его можно совмещать с глиттером или фольгой. И как еще одна вариация, украсить один из пальчиков на каждой руке стразами.

Фото Gettyimages

Цветочные орнаменты, геометрия и обязательный минимализм

  • Нейл-арт с серым маникюром позволяет фантазии разгуляться по полной.
  • Главное во всем этом разнообразии выбора – соблюдение аристократического минимализма.
  • Используйте сдержанные узоры цветов, кружева или загадочные вензели.
  • Можно вспомнить интересные наклейки. На один палец каждой руки.

Фото: www.freepik.com

Матовый серый или серый-металлик (на Ваш выбор)

  • Матовый серый цвет придаст вашему маникюру ожидаемое воздержание и бархатную изысканность.
  • Матовый серый гармонично сочетается с декоративными вставками или нанесением интересных фактур.

Фото: www.freepik.com

Серый-металлик идеален своей самодостаточностью. Он не нуждается в украшениях и приложениях.

Фото: www.amazon.com

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