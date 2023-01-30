Стильный серый маникюр: тренды 2023 года

50 оттенков серого

Серый цвет на ваших ноготках легко и элегантно сочетается с любой одеждой, фасоном одежды и ее стилем.

Серый – это не только базовый оттенок, но и модный и всегда уместный маникюр. Серый легко сочетается со всеми остальными оттенками.

Серый маникюр выдерживает абсолютную гармонию с красным, белым, черным, голубым, розовым и т.д.

Серый - идеальный цвет любой формы маникюра: длинный или короткий, овальный, квадратный, миндалевидный или острый.

Серый позволяет экспериментировать с различными техниками, фактурами, декором и сочетать цвета других лаков.

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Серо-розовый

Если вы романтичная женщина или девушка, тогда выбирайте непременно серо-розовую палитру маникюра. Это – идеальное сочетание на все времена.

Серо-розовый – мягкий, нежный и изящный.

Как правило, такой маникюр наносят в технике френча или омбре.

Как вариант, серо-розовый маникюр можно сделать праздничным на каждый день с помощью глиттера, втирки, стразов и прочего декора.

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Черно-серый

Черно-серый маникюр часто используют бизнес-леди. Его можно совмещать с глиттером или фольгой. И как еще одна вариация, украсить один из пальчиков на каждой руке стразами.

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Цветочные орнаменты, геометрия и обязательный минимализм

Нейл-арт с серым маникюром позволяет фантазии разгуляться по полной.

Главное во всем этом разнообразии выбора – соблюдение аристократического минимализма.

Используйте сдержанные узоры цветов, кружева или загадочные вензели.

Можно вспомнить интересные наклейки. На один палец каждой руки.

Фото: www.freepik.com

Матовый серый или серый-металлик (на Ваш выбор)

Матовый серый цвет придаст вашему маникюру ожидаемое воздержание и бархатную изысканность.

Матовый серый гармонично сочетается с декоративными вставками или нанесением интересных фактур.

Фото: www.freepik.com

Серый-металлик идеален своей самодостаточностью. Он не нуждается в украшениях и приложениях.

Фото: www.amazon.com