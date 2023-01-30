Стильный серый маникюр: тренды 2023 года
Стильный маникюр, правильные сочетания оттенков, классика и модные тенденции. Пошаговая инструкция украшения для ваших ногтей на все времена и вкусы
50 оттенков серого
- Серый цвет на ваших ноготках легко и элегантно сочетается с любой одеждой, фасоном одежды и ее стилем.
- Серый – это не только базовый оттенок, но и модный и всегда уместный маникюр. Серый легко сочетается со всеми остальными оттенками.
- Серый маникюр выдерживает абсолютную гармонию с красным, белым, черным, голубым, розовым и т.д.
- Серый - идеальный цвет любой формы маникюра: длинный или короткий, овальный, квадратный, миндалевидный или острый.
- Серый позволяет экспериментировать с различными техниками, фактурами, декором и сочетать цвета других лаков.
Фото Gettyimages
Серо-розовый
- Если вы романтичная женщина или девушка, тогда выбирайте непременно серо-розовую палитру маникюра. Это – идеальное сочетание на все времена.
- Серо-розовый – мягкий, нежный и изящный.
- Как правило, такой маникюр наносят в технике френча или омбре.
- Как вариант, серо-розовый маникюр можно сделать праздничным на каждый день с помощью глиттера, втирки, стразов и прочего декора.
Фото Gettyimages
Черно-серый
Черно-серый маникюр часто используют бизнес-леди. Его можно совмещать с глиттером или фольгой. И как еще одна вариация, украсить один из пальчиков на каждой руке стразами.
Фото Gettyimages
Цветочные орнаменты, геометрия и обязательный минимализм
- Нейл-арт с серым маникюром позволяет фантазии разгуляться по полной.
- Главное во всем этом разнообразии выбора – соблюдение аристократического минимализма.
- Используйте сдержанные узоры цветов, кружева или загадочные вензели.
- Можно вспомнить интересные наклейки. На один палец каждой руки.
Фото: www.freepik.com
Матовый серый или серый-металлик (на Ваш выбор)
- Матовый серый цвет придаст вашему маникюру ожидаемое воздержание и бархатную изысканность.
- Матовый серый гармонично сочетается с декоративными вставками или нанесением интересных фактур.
Фото: www.freepik.com
Серый-металлик идеален своей самодостаточностью. Он не нуждается в украшениях и приложениях.
Фото: www.amazon.com
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