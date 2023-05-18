Стильно и аутентично: как во Львове популяризируют украинскую вышиванку

"Почему такое название магазина? Все очень просто. Вы видите наши объемы, наших клиентов. Люди обычно привыкли и хотят купить и сшить вещь быстро, уже. А иногда даже говорят, что вчера еще было нужно сшить. Поэтому "Уже-уже ". Мы исполняем желание на уже-уже", - отмечает основательница магазина вышиванок "Уже-уже" Оксана Олексюк.

Цветные, из льна, домотканого полотна, подольская вышивка или галицкая. Консультанты помогут подобрать покупателю вышитую вещь по душе.

"Если у человека есть запрос по поводу орнамента из его региона, конечно, мы подбираем. Ведь наши мастера, дизайнеры, вообще люди, причастные к нашему процессу, принимают во внимание все: вышивку, традицию, правильность. Сейчас в вышиванке это очень большая редкость "Потребитель хочет видеть в вышиванке все. Мы, украинцы, у нас 24 области и Автономная Республика Крым. Мы все разные: из каждого региона, села или города. И вот этот ассортимент, он у нас присутствует", - говорит Оксана Олексюк.

Ассортимент в магазине действительно очень разнообразен. От алых кораллов собственного производства до вышитой обуви и свадебных нарядов для невест. Несмотря на большой выбор современных вышиванок, покупатели все же больше тяготеют к старинным мотивам на рубашке.

"Люблю такие рубашки, такие аутентичные, чтобы к старине. Вот такие наши, настоящие вот такие. Сейчас очень хорошо, я бы хотела из полотенец вот бы такое сшить. Четверть рукава, такая под джинсики, на нынешний лад, так скажем", - делится с нами покупательница магазина Юлия.

Над созданием вышиванок ручной работы работают 55 мастериц. Еще 27 – над ассортиментом аксессуаров. У каждой – своя техника и стиль исполнения. Работают портнихи с разными тканями. По словам директора магазина Натальи Турко, мастерам часто приходится умело сочетать традиционную вышивку с желаниями заказчиков:

"Работаем, это идет домотканое полотно, это идет лен, это идет смешанная ткань: лен плюс домотканое полотно. Есть искусственная ткань, работаем также и с трикотажем. Но более популярные и распространенные – это домотканое полотно. Это полностью натуральная ткань, клиенты ее знают, поэтому большинство вышиванок идет на этой ткани. Есть категории клиентов, которые имеют свои коллекции по машинной вышивке, хотят теперь ручную. А есть наоборот. Поэтому в нашем ассортименте все равно раскупают вышиванки, выполненные вручную или на машине".

Вышитые рубашки галицкого производства разлетаются по всему миру. Япония, Австралия, Латинская Америка и, конечно, Европа. А скупают знаменитые вышиванки не только иностранцы, но и украинские диаспоры за рубежом. Ведь носить украинскую вышивку стало не только гордо, но и модно.