Стильная верхняя одежда, которой стоит пополнить гардероб на осень 2023 года

Переход от лета к осени приносит изменение погодных условий, и ваша одежда должна адаптироваться к прохладной и влажной погоде. Обновление гардероба осенью позволяет приобщиться к новым модным течениям и выглядеть стильно. Осенний лук – это самое время для экспериментов с разными материалами и построением стильной многослойности.

Какой верхней одежде следует отдать предпочтение осенью

Подбор правильной и современной верхней одежды позволит вам чувствовать себя увереннее и комфортнее даже в непогоду. К тому же, новые тенденции могут вас приятно поразить своими более практичными и функциональными новинками, которые лучше подойдут для осенних условий.

Проанализировав последние показы люксовых брендов, можно с уверенностью отметить, что в этом сезоне будут актуальны однотонные образы, есть тенденция к определенному минимализму. Одним из трендов являются образы, навеянные дословно переводимой эстетикой Old Money, что переводится как "старые деньги". На практике же это обычно базовые, классического типа вещи, изготовленные из высококачественных материалов, которые годами не выходят из моды. Часто именно такой гардероб мы ассоциируем со стилем королевских монарших семей, а также с известными фамилиями, которые имели политическое и экономическое влияние десятки лет.

Однако на этом все модные тенденции не завершаются. В этом сезоне на пике будут также и более яркие модели. Отличный выбор цветов и восхитительные принты, привлекательные текстуры и высококачественные материалы, стильные фасоны оверсайз и впечатляющий декор, а также безукоризненный покрой делают каждый вариант модной верхней одежды осень - зима 2023/24 очень популярным и желанным.

Конечно, в осеннем гардеробе желательно иметь несколько видов верхней одежды разной длины и на разную погоду.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это цветовая гамма

Однозначным трендом этого сезона является красный цвет, от ярких оттенков до более темных. Он присутствовал на показах многих брендов – Victoria Beckham, Hermеs, Prada.

На контрасте с трендовым прошлогодним ярко-розовым оттенком, ассоциирующимся с куклой Барби, в этом сезоне лучше выбрать более спокойный и нежный оттенок розового. Но это не повод для того, чтобы образы стали тусклыми и невыразительными, бренды предлагают комбинировать нежно-розовый с черным и не бояться создавать смелые образы.

Желтый цвет - тоже тренд этого сезона. Яркий желтый планирует выступить в качестве модного антидепрессанта в следующем сезоне, он присутствовал на моделях брендов Erdem, Valentino, Jil Sander и других.

А также стоит обратить внимание на одежду темно-синего цвета и серебристо-металлические оттенки. Такие образы очень легко впишутся в ежедневный гардероб. Глубокий темно-синий цвет универсален и стилен, он подойдет для использования в разных интерпретациях.

Фото: Vogue

Трендовая верхняя одежда этой осенью

Подготовили для вас самые свежие модные идеи верхней одежды для нового сезона Fall/Winter 2023/24 и ежедневных образов. Этот список динамичен и может изменяться, учитывая ваши собственные предпочтения и потребности. Вы можете изменять и совмещать позиции в зависимости от своего желания. В актуальные варианты модной верхней одежды входят: пальто, тренчи, кожаные куртки и пиджаки, бомберы, стеганные куртки и пальто, кейпы.

Стильные женские пальто

В осенне-зимнем сезоне 2023 года лучшим союзником женского гардероба остается стильное пальто. Это классический вариант верхней одежды, всегда в тренде благодаря его универсальности и элегантности.

Модные женские пальто этого сезона позволяют почувствовать уверенность в их безупречности. Они легко сочетаются с разными стилями одежды, обувью и аксессуарами, что делает их универсальными. Дополнительный шарф или пояс можно стильно интегрировать в образ, даже если он не входит в комплект.

Важно то, что модными остаются пальто разной длины и цвета, но покрой лучше выбрать более простой и классический. Можно выбрать пальто черного цвета и дополнить образ красной сумкой-багет или клатчем. Или сделать главной изюминкой образа само пальто яркого цвета. Эта тенденция актуальна как для демисезонных вариантов, так и для зимних моделей, имеющих теплую подкладку.

Фото: H&M, Vogue

Тренч

Тренч – это легкое пальто, не выходящее из моды уже много лет. Эта верхняя одежда может иметь разные вариации дизайна и материалов, и она часто ассоциируется с классическим, элегантным образом. В этом сезоне следует обратить внимание на две вариации длины тренча: макси или укороченный.

Тренч можно выбрать разного цвета, не зацикливайтесь на бежевых моделях. Практичными будут модели темно-синего и черного цвета, более яркие – желтый, розовый, зеленый, тоже пользуются популярностью. Но здесь нужно осторожнее выбирать другие элементы одежды, чтобы не перенасытить общий образ.

Если вам нужно выбирать между кожаным плащом и традиционным тренчем, остановитесь на модном кожаном тренче. Современные модели из кожи выглядят очень элегантно и стильно.

Фото: Vogue

Кожаная куртка, пиджак

Сегодня самыми актуальными моделями можно назвать кожаную куртку пиджачного кроя. Они были очень широко представлены на модных показах в разных вариациях. Крой должен быть простым, длина выше талии или ниже. А также стоит обратить внимание на косухи в винтажном стиле, или байкерские куртки свободного кроя, которые уже не первый сезон являются базовыми в гардеробе.

Главное правило – кожаные куртки должны быть объемными. Таким образом вы сможете их адаптировать под ежедневный стиль с джинсами или вечерний, с романтическими платьями. Что важно, кожаную куртку или пиджак можно носить не только под легкую блузку, а также надевать теплые оверсайз-свитера, что делает ее универсальным выбором для разной погоды.

Обращайте внимание на качество. Куртки, сделанные из слишком тонкой кожи, могут быть не практичными и выглядят дешево, а изготовленные из слишком плотного материала могут ограничивать движения. Итак, оптимальный выбор состоит в чем-то среднем.

Фото: Mango

Бомбер

Бомбер - широкий и популярный фасон куртки с "бейсбольным" воротником с безоговорочно признанным стилем по-прежнему остается актуальным. Бомберы обрели свою популярность из-за того, что с их помощью можно создать ряд спортивных и повседневных образов. Их можно комбинировать с разными вещами, такими как трикотаж, спортивные костюмы, юбки и платья, обычные джинсы или даже с кожей.

В осеннем сезоне дизайнеры и иконы стритстайла обращают внимание или на длинные и объемные модели, или наоборот, на значительно сокращенные варианты. Чтобы избежать раздутого силуэта и визуально сделать фигуру более стройной, следует выбирать укороченные модели бомбера и носить с джинсами с высокой посадкой. Или удлиненные бомберы с манжетами и нашивками, так называемые университетские модели.

Фото: Pinterest

Стеганные куртки и пальто

Новым трендом и популярной вещью для холодного сезона будут модные стеганные пальто. В отличие от длинных пуховиков, такие пальто смотрятся более стильно и элегантно.

Они придают образу легкости и стиля, а также позволяют экспериментировать со стилем и цветами, благодаря разным дизайнам и вариантам узора. Для классических вариантов под брючные костюмы лучше выбирать удлиненные модели, они ведь больше подходят для создания элегантных образов. Укороченные варианты подходят для повседневного использования, свободный крой и простой силуэт – весь секрет. Наиболее распространенными цветами для таких пальто стали коричневый и бежевый.

Фото: Pinterest

Кейп-пальто

Кейп-пальто (или кейп) – это вид верхней одежды, которая имеет форму накидки с широкими отверстиями для рук, а иногда со специальными вырезами для рукавов. Он напоминает накидку или пончо, но обычно имеет спереди застежки, позволяющие закрепить его на плечах. Кейпы часто используются для создания эффектного образа, прибавления женственности и элегантности. А также такая верхняя одежда может значительно разнообразить ваш гардероб.

Цветовая гамма кейпов очень разнообразна, от темных классических вариантов – синий, черный, коричневый, до ярких – красный, желтый, зеленый. В этом сезоне модные кейпы представлены в разных вариациях материалов, таких как твид, шерсть и замша. Они более эффектны и стильны, когда украшены всевозможными рисунками, вышивкой, аппликациями и разными принтами. Поскольку кейпы без рукавов, следует сразу подумать о высоких перчатках.

Кейп можно комбинировать с разными вещами, длинные модели прекрасно гармонируют с платьями и юбками, а короткие модели легко сочетаются с джинсами и брюками.

Фото: Pinterest

Какую бы верхнюю одежду вы ни выбрали, обращайте внимание на качество тканей, пошив, а также универсальность. Модные тренды верхней одежды на этот сезон предлагают нам множество вариантов для того, чтобы быть как защищенными от непогоды, так и выглядеть невероятно стильно. Не забудьте учесть ваш личный стиль и потребности при выборе верхней одежды и не бойтесь экспериментировать с удобными и стильными образами.