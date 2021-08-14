Стихия в турецком Причерноморье унесла жизни 53 человек

Там уже погибло 53 человека, информирует Еспресо.TV.



В северной провинции Кастамону погибли 46 человека, в Синопе - 8, Бартини - 1, передает 1news.az.



9 человек размещены в больницах.



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