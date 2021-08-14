Стихия в турецком Причерноморье унесла жизни 53 человек
Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции вечером в субботу, 14 августа 2021 года, назвало последние цифры о жертвах наводнений и оползней в северной части Турции
Там уже погибло 53 человека, информирует Еспресо.TV.
В северной провинции Кастамону погибли 46 человека, в Синопе - 8, Бартини - 1, передает 1news.az.
9 человек размещены в больницах.
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