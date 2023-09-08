Стихи художников "Расстрелянного возрождения" прозвучат в альбоме "Триумф слова" группы "Гайдамаки"

Об этом сообщили в пресс-службе группы.

Премьера первой песни из альбома "Триумф Слова" запланирована на сентябрь этого года, а полный альбом, состоящий из 10 песен, презентуют в октябре 2023 года.

В альбоме будут песни Драй-Хмары "Лебеди", Загула "Молодые сердца", Хвыльового "Весляр", Влизка "Эльдорадо", Плужника "Равновесие", Семенко "Тени", Осьмачка "Дума", Филипповича "Мономах", Багряного "Гуляй-поле" и Сосюры "Гайдамака".

Над музыкой альбома "Триумф Слова" работают музыканты группы – вокалист Александр Ярмола, гитарист Андрей Слепцов и басист Алексей Курбаков.

Новым альбомом группа напоминает миру о возрождении творческого наследия Украины в новом формате.

Летом 2023 года "Гайдамаки" получил грантовую поддержку Украинского культурного фонда на реализацию альбома "Триумф Слова".

Солист группы "Гайдамаки" Александр Ярмола рассказывает, что идея проработать огромное наследие поэтов "Расстрелянного возрождения" возникла несколько лет назад, когда радиоведущая Соня Сотник пригласила группу присоединиться к проекту Радио Рокс, в котором украинские группы исполняли песни на стихи поэтов "Роз.

Но после создания одной песни музыканты увлеклись идеей записи целого альбома, поэтому начали поиск стихов для текстов песен будущего проекта. Далее написание музыки, репетиции, студийная работа, которые наконец превратились в альбом "Триумф Слова".

"Реализовать замысел с альбома было сложно, потому что это не коммерческий материал, а прежде всего художественный проект, важный для нас лично и украинской культуры. Мы долго искали партнеров, останавливались из-за пандемии и полномасштабного вторжения. Двое музыкантов группы "Гайдамаки" - гитарист Андрей Слепцов и барабанщик Олег Ломаковский был в резерве морпехов, так что с первых дней пошли воевать", - рассказывает о создании проекта солист группы.

Бас-гитарист группы Алексей Курбаков целью альбома называет "проведение параллели между историческими событиями во времена пыток, репрессий, голодомора, начала второй мировой войны и происходящим сейчас на фоне Войны с московией".

Говоря о музыкальной стилистике альбома "Триумф Слова", Александр Ярмола называет это сочетанием классического звучания "Гайдамаков" с формами стиля World Music и цифровыми подложками.

"Хочется показать, насколько мы едины в своих мыслях и взглядах, насколько похожи наши судьбы. Вызовы, которые украинцы имели сто лет назад - у нас сейчас. Мы едины в стремлении быть счастливыми, независимыми и непокоренными. Так что работаем дальше. Слава Украине!" – комментирует бас-гитарист Алексей Курбаков.

Фото: Прессслужба группы "Гайдамаки"

Фото: Прессслужба группы "Гайдамаки"

Фото: Прессслужба группы "Гайдамаки"