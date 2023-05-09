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Стежками Героїв – ХХІ. В Карпатах завершился туристические соревнования, собравшего рекордное число участников

9 мая, 2023 вторник
00:32
Спорт

В Карпатах завершился Всеукраинский туристические состязание из пешего путешествия "Стежками Героїв - ХХІ", которые, несмотря на войну, собрал рекордное число участников - более 300

Об этом сообщают организаторы смогу в фейсбуке.

"8 мая финишировала последняя команда ХХІ Всеукраинских соревнований по пешему путешествию "Стежками Героїв" крупнейших соревнований за всю свою историю. Мы гордимся каждой командой, каждым участником, вы преодолели изрядные вызовы, десятки километров, снега, бурные воды, жару и дождь. натертые мозоли и несмотря ни на что не сдались и дошли", - говорится в сообщении.

Как отметили организаторы турнира, "в этом году соревнования посвящены погибшим Героям Троп - многократным участникам и победителям соревнований, каждый из которых отдал свою жизнь в том числе за то, чтобы нынешние юноши и юноши за несколько лет не стали партизанами повстанческих движений на украинских землях, захваченных недоимперией. ".

Организатором состязания изначально является Национальная скаутская организация "Пласт".

"Новые герои прокладывают новые тропы и вписывают свои имена в нашу историю. Мы должны помнить каждого! Среди героев войны много бывших участников и даже победителей наших соревнований: Богдан Сольчаник, Виктор Гурняк, Виталий Дерех, Артемий Демид, Дмитрий Пащук, Максим" Непьяно", Юрий "Святоша", Максим Ляшук, Алексей Ищук и другие", - добавили в Пласт-НСОУ.

Герої "Стежок "- Стежками Героїв ХХІ

Больше о "Героях Троп" написал инициатор соревнований Председатель Краевого Пластового Совета историк Юрий Юзич:

"Вопреки войне Стежками Героїв в этом году состоятся. Так как хотели чемпионы последних соревнований, погибших в Брянской области (в нашей Стародубщине) - "Святоша" и "Непийпиво". Соревнования этого года пройдут 4-8 мая и им посвящаются, а также другим погибшим тропинкам в этой войне".

Соревнования были инициированы в рамках празднования Дня Героев, которое впоследствии стало масштабным неофициальным праздником в Украине, а сейчас на сайте президента зарегистрирована петиция, чтобы он стал государственным.

Также Юрий Юзич сообщил, что в этом году в соревнованиях принимает участие рекордное количество участников, более 300, формирующих более 60 команд. Соревнуются традиционно в двух категориях – на 120 и 80 км. И впервые состоится гонка семьями с детьми на 25 км.

Старт состязания состоялся 8 мая из областного Пластового выучного центра в Солотвино, где родился и вырос подполковник Армии УНР Иван Чмола.

  • Напомним, 26 декабря стало известно, что в Брянщине во время выполнения задания погибла группа украинских военных. Впоследствии оккупанты сообщили их имена: Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов. Двое из них, Юрий Горовец, Максим Михайлов были победителями последних довоенных "Стежок Героїв". Их удалось похоронить только в марте 2023 года.
Украина
туризм
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