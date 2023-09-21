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Стейк оссобуко. Классический рецепт

21 сентября, 2023 четверг
14:18
оссобуко

Оссобуко – это традиционное итальянское блюдо из земель Ломбардии. Это блюдо представляет собой вкусную тушеную телячью голяшку

Стейк оссобуко из говядины на гриле

Ингредиенты:

  • четыре говяжьих стейка с костью
  • соль, перец (по вкусу)
  • пшеничная мука – пять столовых ложек
  • сало – восемь тоненьких кусочков
  • две луковицы
  • томатная паста – две столовые ложки
  • одна морковка
  • два стебля сельдерея
  • вино красное сухое – 150 мл
  • мясной бульон – 300 мл
  • тимьян, розмарин, петрушка, чеснок, цедра лимона (все по вкусу)

Стейк оссобуко з яловичини на грилі

Пошаговый рецепт приготовления оссобуки:

  • моем мясо
  • вытираем бумажными полотенцами
  • завязываем каждый стейк кухонной нитью
  • солим каждый кусок говядины
  • перчим
  • посыпаем пшеничной мукой
  • на два куска сала выкладываем один стейк
  • выкладываем их на решетку салом вниз
  • чистим лук и нарезаем кубиками
  • высыпать в форму с растительным маслом
  • готовим лук несколько минут
  • переворачиваем стейки
  • кладем их на те же кусочки сала.
  • добавляем к луку томатную пасту
  • тщательно перемешиваем
  • вливаем красное вино
  • перемешиваем
  • готовим, пока жидкость немного испарится
  • добавляем измельченные стебли сельдерея и полукружки моркови.
  • перемешиваем
  • овощную массу вливаем мясной бульон
  • добавляем сушеные розмарин и тимьян
  • поджаренное мясо переводим в форму с овощами и соусом
  • накрываем форму крышкой
  • готовим блюдо – час
  • выкладываем блюдо в порционную тарелку п
  • посыпаем смесью измельченной петрушки, нарезанного чеснока и натертой цедры лимона.

оссобуко

Фото: gettyimages

Особуко из телятины

Ингредиенты:

  • два говяжьих стейка с костью
  • один стебель сельдерея
  • одна морковь
  • один лук
  • пшеничная мука – две столовые ложки
  • растительное масло – для жарки
  • помидоры в собственном соке – три столовых ложки
  • белое сухое вино – 150 мл
  • черный перец горошек (по вкусу)
  • одно лавровое письмо
  • тимьян (по вкусу)
  • говяжий бульон – 200 мл
  • соль (по вкусу)
  • чеснок – четыре зубка
  • петрушка, цедра лимона (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления оссобуки:

  • обваливаем стейки в муке
  • кладем их в разогретую с растительным маслом сковороду
  • жарим по пять минут с каждой стороны
  • чистим морковь
  • чистим лук
  • моем стебель сельдерея
  • нарезаем все на маленькие кубики
  • разогреваем вторую сковороду с растительным маслом
  • кладем измельченные овощи
  • тушим их сначала на большом, а дальше на среднем огне
  • когда лук станет прозрачным, к овощам добавляем помидоры в собственном соке.
  • перемешиваем
  • продолжаем тушить
  • через две минуты к овощам добавляем наши стейки.
  • мясо покрываем тушеными овощами
  • добавляем белое сухое вино, горошек черного перца, лавровый лист, соль, тимьян, говяжий бульон.
  • накрываем сковороду крышкой
  • тушим два часа
  • измельчаем чеснок, зелень
  • добавляем цедру лимона
  • выкладываем вкуснятина на тарелку
  • посыпаем зеленью с чесноком и цедрой.

Приятного аппетита!

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