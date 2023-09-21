Вышел трейлер новой части "Голодных игр"
Стейк оссобуко. Классический рецепт
Оссобуко – это традиционное итальянское блюдо из земель Ломбардии. Это блюдо представляет собой вкусную тушеную телячью голяшку
Стейк оссобуко из говядины на гриле
Ингредиенты:
- четыре говяжьих стейка с костью
- соль, перец (по вкусу)
- пшеничная мука – пять столовых ложек
- сало – восемь тоненьких кусочков
- две луковицы
- томатная паста – две столовые ложки
- одна морковка
- два стебля сельдерея
- вино красное сухое – 150 мл
- мясной бульон – 300 мл
- тимьян, розмарин, петрушка, чеснок, цедра лимона (все по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления оссобуки:
- моем мясо
- вытираем бумажными полотенцами
- завязываем каждый стейк кухонной нитью
- солим каждый кусок говядины
- перчим
- посыпаем пшеничной мукой
- на два куска сала выкладываем один стейк
- выкладываем их на решетку салом вниз
- чистим лук и нарезаем кубиками
- высыпать в форму с растительным маслом
- готовим лук несколько минут
- переворачиваем стейки
- кладем их на те же кусочки сала.
- добавляем к луку томатную пасту
- тщательно перемешиваем
- вливаем красное вино
- перемешиваем
- готовим, пока жидкость немного испарится
- добавляем измельченные стебли сельдерея и полукружки моркови.
- перемешиваем
- овощную массу вливаем мясной бульон
- добавляем сушеные розмарин и тимьян
- поджаренное мясо переводим в форму с овощами и соусом
- накрываем форму крышкой
- готовим блюдо – час
- выкладываем блюдо в порционную тарелку п
- посыпаем смесью измельченной петрушки, нарезанного чеснока и натертой цедры лимона.
Фото: gettyimages
Особуко из телятины
Ингредиенты:
- два говяжьих стейка с костью
- один стебель сельдерея
- одна морковь
- один лук
- пшеничная мука – две столовые ложки
- растительное масло – для жарки
- помидоры в собственном соке – три столовых ложки
- белое сухое вино – 150 мл
- черный перец горошек (по вкусу)
- одно лавровое письмо
- тимьян (по вкусу)
- говяжий бульон – 200 мл
- соль (по вкусу)
- чеснок – четыре зубка
- петрушка, цедра лимона (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления оссобуки:
- обваливаем стейки в муке
- кладем их в разогретую с растительным маслом сковороду
- жарим по пять минут с каждой стороны
- чистим морковь
- чистим лук
- моем стебель сельдерея
- нарезаем все на маленькие кубики
- разогреваем вторую сковороду с растительным маслом
- кладем измельченные овощи
- тушим их сначала на большом, а дальше на среднем огне
- когда лук станет прозрачным, к овощам добавляем помидоры в собственном соке.
- перемешиваем
- продолжаем тушить
- через две минуты к овощам добавляем наши стейки.
- мясо покрываем тушеными овощами
- добавляем белое сухое вино, горошек черного перца, лавровый лист, соль, тимьян, говяжий бульон.
- накрываем сковороду крышкой
- тушим два часа
- измельчаем чеснок, зелень
- добавляем цедру лимона
- выкладываем вкуснятина на тарелку
- посыпаем зеленью с чесноком и цедрой.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Силы обороны продолжают успешно наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, - ISW
Из-за кризиса с Польшей у Украины могут быть проблемы на переговорах по вступлению в ЕС, - нардеп Наливайченко
Подрыв обороноспособности и ставленица Портнова: почему госаудит проблема не Минобороны, а государства
Киев
+23°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.67 Покупка 37.67Продажа 38.44
- EUR Покупка 40.43Продажа 41.35
- Актуальное
- Важное
2023, четверг
21 сентября
13:29
Новости компаний
Компания IDS Ukraine требует остановить рейдерство "Моршинской" и упразднить конкурс АРМА
12:34
Эксклюзив
"Все неправда": польский политик о заявлении Моравецкого, что Польша больше не передает оружие для Украины
12:23
Рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Это одно из требований для начала переговоров о членстве в ЕС
11:40
Минюст арестовал 50,3% долей двух предприятий Ferrexpo в Украине. Компания называет ограничения незаконными
11:25
Обзор
Россия ударила ракетами по Украине после речи Зеленского в ООН, а Польша прекращает поставки оружия на Украину на фоне борьбы за зерно. Акценты мировых СМИ 21 сентября
11:02
Эксклюзив
Обломками окна повредило руку и ногу: в результате атаки РФ в Киеве пострадала 9-летняя девочка
10:59
Из-за массированного обстрела РФ повреждены энергообъекты в западных и центральных регионах Украины
10:21
Президент Ирана: США должны ослабить санкции, чтобы продемонстрировать готовность вернуться к ядерному соглашению
09:49
Эксклюзив
"Идет уже новый этап": генерал Маломуж объяснил активизацию врагом ракетных атак Украины
09:37
Нафтогаз не планирует продолжать транзит российского газа, другое решение будет искать только в случае просьбы европейцев
09:07
Российские солдаты страдают от низкого морального духа из-за отсутствия ротации - британская разведка