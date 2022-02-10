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Стерненко выиграл кассацию в деле об одном патроне, по которому его приговорили к одному году условно

10 февраля, 2022 четверг
19:51
Общество

Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу одесского активиста Сергея Стерненко по делу о хранении одного патрона, в котором его приговорили к одному году условно по статье о незаконном обращении с оружием

Об этом сообщил в Facebook адвокат Стерненко Маси Найем.

"Верховный Суд удовлетворил частично кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда по делу Сергея Стерненко об одном патроне. Мы отбили обвинения по ст. 263 УКУ", - написал Найем.

Суд отменил обвинения в отношении Стерненко в связи с малозначительностью деяния.

В то же время, суд оставил без изменений решение предыдущих инстанций по делу против Сергея Стерненко и Руслана Демчука о похищении и лишении свободы экс-депутата Сергея Щербича.

"Это дело является маркером для Украины. У государства и общества есть запрос на справедливость. Украинцы стремятся к изменениям в правоохранительной системе, чтобы чувствовать себя безопасно. Поэтому решение по этому делу очень громко отразится в судебной практике", - заявил Найем.


Сам Стерненко назвал решение "половинчатой, но победой" и анонсировал обращение в Европейский суд по правам человека по делу о похищении Щербича.

"Уголовное производство по ч. 1 ст. 263 закрыть по малозначности (это об 1 патроне). По ст. 146 ("похищение") оставить без изменений. Но судимости отныне у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа! Дальше со 146-й пойдем в ЕСПЧ", - написал Стерненко в Facebook.
  • Напомним, 23 февраля 2021 года Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. При этом Стерненко осудили по статье о разбое, а не о похищении. По этому же делу осудили Руслана Демчука. Оба арестованы в зале суда.
  • 20 марта под Офисом президента состоялась массовая акция в поддержку Стерненко.
  • 26 марта адвокаты осужденных Сергея Стерненко и Руслана Демчука подали апелляцию на приговоры активистам.
  • 9 апреля апелляционный суд Одессы перевел активиста Сергея Стерненко на круглосуточный домашний арест.
  • 30 мая перед Офисом президента Украины прошла акция против судебного преследования общественного активиста Сергея Стерненко.
  • 31 мая Одесский апелляционный суд приговорил Стерненко к одному году условно по статье о незаконном обращении с оружием по делу о хранении одного патрона. Стерненко подал кассационную жалобу на решение суда.
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Новости
судебное решение
Сергей Стерненко
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