Стерненко выиграл кассацию в деле об одном патроне, по которому его приговорили к одному году условно

Об этом сообщил в Facebook адвокат Стерненко Маси Найем.



"Верховный Суд удовлетворил частично кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда по делу Сергея Стерненко об одном патроне. Мы отбили обвинения по ст. 263 УКУ", - написал Найем.



Суд отменил обвинения в отношении Стерненко в связи с малозначительностью деяния.



В то же время, суд оставил без изменений решение предыдущих инстанций по делу против Сергея Стерненко и Руслана Демчука о похищении и лишении свободы экс-депутата Сергея Щербича.



"Это дело является маркером для Украины. У государства и общества есть запрос на справедливость. Украинцы стремятся к изменениям в правоохранительной системе, чтобы чувствовать себя безопасно. Поэтому решение по этому делу очень громко отразится в судебной практике", - заявил Найем.

Напомним, 23 февраля 2021 года Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. При этом Стерненко осудили по статье о разбое, а не о похищении. По этому же делу осудили Руслана Демчука. Оба арестованы в зале суда.

20 марта под Офисом президента состоялась массовая акция в поддержку Стерненко.

26 марта адвокаты осужденных Сергея Стерненко и Руслана Демчука подали апелляцию на приговоры активистам.

9 апреля апелляционный суд Одессы перевел активиста Сергея Стерненко на круглосуточный домашний арест.

30 мая перед Офисом президента Украины прошла акция против судебного преследования общественного активиста Сергея Стерненко.

31 мая Одесский апелляционный суд приговорил Стерненко к одному году условно по статье о незаконном обращении с оружием по делу о хранении одного патрона. Стерненко подал кассационную жалобу на решение суда.

Сам Стерненко назвал решение "половинчатой, но победой" и анонсировал обращение в Европейский суд по правам человека по делу о похищении Щербича."Уголовное производство по ч. 1 ст. 263 закрыть по малозначности (это об 1 патроне). По ст. 146 ("похищение") оставить без изменений. Но судимости отныне у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа! Дальше со 146-й пойдем в ЕСПЧ", - написал Стерненко в Facebook.