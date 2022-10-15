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Стерненко, Тополя и Маркус обещают $30 тыс. тому, кто возьмет в плен Гиркина

15 октября, 2022 суббота
20:35
война с Россией

Активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус пообещали $30 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игорь Стрелков (Гиркин) уже длительное время не появляется в информационном пространстве. Сначала в российских СМИ появилась информация, что террорист ушел воевать. А сегодня, 15 октября, супруга Гиркина опубликовала фото с пропагандистом в военной форме.

"На вопросы "Где Игорь Иванович?", "Все ли у него хорошо?", "Куда пропал?" и т. д. отвечаю: все хорошо! Скоро выйдет на связь", - написала Мирослава Регинская.

На информацию о Стрелкове отреагировал волонтер Сергей Стерненко. Активист пообещал $10 тыс. из своих сбережений тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Лидер группы "Антитела" Сергей Тополя решил удвоить цену за Гиркина и присоединился к предложению Стерненко.

"Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по "боингу" должен дать показания", - написал Тополя.

После этого к флешмобу подключился главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус. Цена выросла до $30 тыс.

Стерненко уже объяснил, почему Гиркин должен быть именно живым. Его можно обменять на большое количество воинов ВСУ, которые сейчас находятся в российском плену, или отдать Нидерландам.

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Культура
Украина
Сергей Стерненко
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