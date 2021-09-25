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Стерненко просит критически относиться к анонимной экспертизе в пользу "титушок" в его деле

25 сентября, 2021 суббота
12:33
Общество

Популярный украинский видеоблоггер и общественный деятель, защитник Одессы в 2014 году Сергей Стерненко обнародовал обращение к журналистам

Стерненко просит быть осторожными в распространении позиции стороны обвинения по делу о его необходимой обороне от "титушок" и избегать однозначности и категоричности в пользу нападающих в информировании о ходе судебных заседаний, передает Еспресо.TV .

Речь идет о распространенной вчера, 24 сентября 2021 года, новости со ссылкой на судебно-медицинскую "экспертизу", проведено не названным специалистом. Полученный таким спосид "вывод", подчеркивает Сергей Стерненко, является "антинаучным бредом, на основании которой орлы Венедиктов будут просить дать мне 15 лет (лишения свободы - ред.)".

"Допрашивать экспертов Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы Зосименко и Михайленко. Эксперты подтвердили, что для написания заключения они привлекли неустановленное лицо, данных которой даже нет у вывода (что уже ставит крест на ее допустимости)", - рассказывает Стерненко.

"Желаю вам никогда не оказываться на моем месте но не защищать не только свою жизнь от уродов, идущие тебя убивать, но и свою репутацию от" журналистов ", которые этим уродам решили помочь", - заключает общественный деятель.

  • Стерненко, напомним, обвиняют в якобы превышении пределов необходимой обороны.



 

 

Сергей Стерненко
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