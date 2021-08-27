Стерненко подал кассационную жалобу по делу, где его приговорили к году условно
Активист Сергей Стерненко обжаловал свой приговор в Верховном суде
Об этом он написал в Telegram.
"Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно за 1 несуществующий патрон", - сообщил Стерненко.
- Напомним, 23 февраля Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. По этому же делу осудили Руслана Демчука.
- Одесский апелляционный суд пересмотрел решение первой инстанции и приговорил активиста Стерненко к одному году условно.
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