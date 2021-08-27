Стерненко подал кассационную жалобу по делу, где его приговорили к году условно

Об этом он написал в Telegram.



"Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно за 1 несуществующий патрон", - сообщил Стерненко.

Напомним, 23 февраля Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. По этому же делу осудили Руслана Демчука.

Одесский апелляционный суд пересмотрел решение первой инстанции и приговорил активиста Стерненко к одному году условно.