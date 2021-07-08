Стерлинг прокомментировал скандальный эпизод с одиннадцатиметровым в полуфинале Евро-2020

Об этом сообщает BBC Sport.

По словам Рахима Стерлинга, в эпизоде, когда арбитр из Нидерландов Данни Маккели назначил пенальти после его падения в борьбе с Йоакимом Мел, было нарушение.

"Я вошел в штрафную и Мел выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти. Мяч в сетке, но на самом деле это имеет значение", - сказал Стерлинг.

Гарри Кейн на 104-й минуте не смог переиграть голкипера Каспера Шмейхеля с одиннадцатиметровой отметки, однако мгновенно сыграл на добивании и принес Англии победу 2: 1.

Напомним, 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с Италией.

Главный тренер сборной Дании Каспер Гьюлманд заявил, что судья ошибочно назначил пенальти , который вывел Англию в финал Евро-2020.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb