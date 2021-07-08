Стерлинг прокомментировал скандальный эпизод с одиннадцатиметровым в полуфинале Евро-2020
Футболист сборной Англии Стерлинг заявил, что заработал "чистый" пенальти в полуфинале чемпионата Европы против Дании
Об этом сообщает BBC Sport.
По словам Рахима Стерлинга, в эпизоде, когда арбитр из Нидерландов Данни Маккели назначил пенальти после его падения в борьбе с Йоакимом Мел, было нарушение.
"Я вошел в штрафную и Мел выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти. Мяч в сетке, но на самом деле это имеет значение", - сказал Стерлинг.
Гарри Кейн на 104-й минуте не смог переиграть голкипера Каспера Шмейхеля с одиннадцатиметровой отметки, однако мгновенно сыграл на добивании и принес Англии победу 2: 1.
- Напомним, 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с Италией.
- Главный тренер сборной Дании Каспер Гьюлманд заявил, что судья ошибочно назначил пенальти , который вывел Англию в финал Евро-2020.
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