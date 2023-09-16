Степанов хотел вручную определять победителей тендеров, - экспредседатель "Медицинских закупок Украины" Арсен Жумадилов
Глава Агентства ресурсного обеспечения Министерства обороны Арсен Жумадилов пояснил, что во время работы в "Медзакупках" его отношения со Степановым не сложились, поскольку тот хотел в ручном режиме контролировать, кто выиграет тендеры
Об этом Жумадилов рассказал в эксклюзивном интервью "Еспресо".
Арсен Жумадилов отметил, что действия тогдашнего министра здравоохранения Максима Степанова нарушали законодательство и моральные и нравственные принципы, на которых строилось государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".
По его словам, Степанов хотел в ручном режиме контролировать, кто выигрывает тендер. Это стало ясно буквально на первой же процедуре.
"Он позвал меня к себе, когда мы только приступили к закупкам защитных костюмов. Если помните, это были первые месяцы ковида. Важная закупка, мы все делали очень быстро, но в то же время убеждались, чтобы была конкуренция и надлежащая проверка документов", – объяснил Жумадилов.
Читайте также: Как Арсен Жумадилов планирует изменить систему обеспечения армии. Большой разговор "Еспресо"
Посреди закупки Степанов задал вопрос:
"А кто у вас выиграет в этой процедуре? Кого вы законтрактуете?"
На это Арсен Жумадилов ответил ему, что эта информация не является публичной, она будет доступна только после проведения процедуры и проверки всех документов. Именно тогда будет определен победитель, с которым и будет заключен договор.
Жумадилов пообещал проинформировать Степанова, как только это произойдет. В противном случае это нарушало бы принцип, что в рамках процедуры такая информация не раскрывается.
"Ему (Степанову, – ред.) не понравился такой ответ. Все то, что происходило дальше, вы знаете. Но мы четко стояли на своих принципах", - заявил Жумадилов.
Кем является Арсен Жумадилов
Арсен Жумадилов – крымскотатарский общественный и политический деятель. Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок. В апреле 2023 года возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.
Перед этим работал главой райадминистрации в Одесской области, куда попал в открытом конкурсе, и руководил ГП "Медицинские закупки Украины".
- Напомним, Максима Степанова подозревают в коррупционных действиях, якобы совершенных во время управления им полиграфкомбинатом "Украина". Речь идет о завладении средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина"" на сумму более 450 млн грн .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное