Степанов хотел вручную определять победителей тендеров, - экспредседатель "Медицинских закупок Украины" Арсен Жумадилов

Об этом Жумадилов рассказал в эксклюзивном интервью "Еспресо".

Арсен Жумадилов отметил, что действия тогдашнего министра здравоохранения Максима Степанова нарушали законодательство и моральные и нравственные принципы, на которых строилось государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

По его словам, Степанов хотел в ручном режиме контролировать, кто выигрывает тендер. Это стало ясно буквально на первой же процедуре.

"Он позвал меня к себе, когда мы только приступили к закупкам защитных костюмов. Если помните, это были первые месяцы ковида. Важная закупка, мы все делали очень быстро, но в то же время убеждались, чтобы была конкуренция и надлежащая проверка документов", – объяснил Жумадилов.

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Посреди закупки Степанов задал вопрос:

"А кто у вас выиграет в этой процедуре? Кого вы законтрактуете?"

На это Арсен Жумадилов ответил ему, что эта информация не является публичной, она будет доступна только после проведения процедуры и проверки всех документов. Именно тогда будет определен победитель, с которым и будет заключен договор.

Жумадилов пообещал проинформировать Степанова, как только это произойдет. В противном случае это нарушало бы принцип, что в рамках процедуры такая информация не раскрывается.

"Ему (Степанову, – ред.) не понравился такой ответ. Все то, что происходило дальше, вы знаете. Но мы четко стояли на своих принципах", - заявил Жумадилов.

Кем является Арсен Жумадилов

Арсен Жумадилов – крымскотатарский общественный и политический деятель. Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок. В апреле 2023 года возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.

Перед этим работал главой райадминистрации в Одесской области, куда попал в открытом конкурсе, и руководил ГП "Медицинские закупки Украины".