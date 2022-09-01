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"Стену" с РФ перестали строить, потому что кому-то показалось, что россияне не пойдут дальше, - генерал-майор Бидыло

1 сентября, 2022 четверг
20:59
Военные новости

Украинско-российская граница имеет протяженность более 2000 километров, поэтому проект "Стена" должен был быть поэтапным и нуждался в решении большого количества задач при его реализации

Об этом в интервью LB.ua заявил начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (2015-2018) генерал-майор Сергей Бидыло.

"В 2014 году была сильная мотивация. Россия аннексировала Крым, оккупировала Донецк и Луганск. Правительство тогда приняло адекватное решение и начало строительство. … Что произошло дальше? Возможно, одна из причин — с течением времени и с изменением правительственных команд стало казаться, что Россия дальше не пойдет, можно не тратить средства на дорогой проект. Но это политическая оценка, я не хотел бы углубляться", - отметил Бидыло.

Также он рассказал, что план инженерно-технического устройства границы был поэтапным и рассчитан на годы.

"2014-2018, затем 2020 и так далее. Поэтому в 2014 году взять и оборудовать 2000 километров границы было просто нереально", - сказал Бидыло, добавив, что на участках Харьковской и частично Луганской областей проект был реализован и выполнял свои функции.

"Конечно же, можно построить Великую китайскую стену из бетона. Так возьмите любого строителя, пусть подсчитает, сколько нужно средств, чтобы залить 2000 километров бетоном. И даже после этого – где гарантии? Теми ракетными, артиллерийскими и другими способами поражения, которые имеет агрессор, за пару минут сравняют с землей. А авиация? Какую здесь "Стену" построить? До неба?" - рассказал Бидыло.

Генерал-майор отметил, что многие плохо представляют, какой комплекс задач нужно было решать при выполнении проекта.

В частности, по его словам, на законодательном уровне нужно было решить вопрос отвода 50-метровой полосы для инженерно-технического устройства, урегулировать вопрос возмещения владельцам земель, находящихся вдоль границы.

"Только по нашему участку было более 3,5 тысяч земельных участков, которые нужно было изъять и передать в собственность государства. Все это нужно было переоформить, а это и геодезические работы, и кадастровые работы, оформление актов. Плюс заповедные зоны, леса, реки , газо- и нефтепроводы. Просто физически все это реализовать в сжатые сроки невозможно", - подчеркнул генерал-майор.

"Удивляет и шокирует, когда часть людей распространяет пренебрежительное отношение к глобальному проекту безопасности страны. Особенно что для этого используются российский нарратив и фейки", - сказал он.

Бидыло также подчеркнул, что назначение проекта - обеспечить соблюдение режима границы, такую же функцию выполняют аналогичные проекты в Польше и странах Балтии.

"Для нарушителя государственной границы - это "Стена", для нелегальной миграции - "Стена", для контрабандиста - "Стена", для той же диверсионной группы - "Стена", для наркодельцов - "Стена" и так далее", - подчеркнул Бидыло , добавив, что это не оборонный проект.

По его мнению, после победы Украина должна продолжить обустройство границы, но уже вместе с Вооруженными силами.

"С учетом внешних угроз, и это показало российское вторжение, следует усилить инженерную составляющую оборонными и фортификационными сооружениями, обустроить границу вместе с Вооруженными силами", - резюмировал он.

Справочно. Решение об инженерном обустройстве украинской границы было принято правительством в сентябре 2014 года, так называемая стена Яценюка, по фамилии тогдашнего премьера. В 2019 году Погранслужба обнародовала заявление, что "Стена Яценюка" достроена, а правительство приняло новую программу. В 2020 году планировали полностью завершить строительство к 2025 году, а общую готовность оценивали в 40 %.

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