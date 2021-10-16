Стена на границе с Беларусью должна защитить Польшу от шантажа Лукашенко и Путина, - Моравецкий

Об этом сообщает Польское радио.

По его словам, строительство стены на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина.

"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что сделает все, чтобы усилить патрулирование на границе, а также чтобы помочь мигрантам.