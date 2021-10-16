Стена на границе с Беларусью должна защитить Польшу от шантажа Лукашенко и Путина, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стена на границе с Беларусью возводится, чтобы защититься от миграционного шантажа режимов Лукашенко и Путина
Об этом сообщает Польское радио.
По его словам, строительство стены на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина.
"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что сделает все, чтобы усилить патрулирование на границе, а также чтобы помочь мигрантам.
- 7 июля сообщалось, что Литва построит стену на белорусской границе из-за нелегальных мигрантов.
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