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Stellantis и Samsung SDI построят второй завод по производству аккумуляторов для электроавтомобилей в США

24 июля, 2023 понедельник
10:22
Технологии Samsung

Французско-итальянский автопроизводитель Stellantis (STLAM.MI) и южнокорейский производитель аккумуляторов Samsung SDI заявили, что планируют открыть второй завод совместного предприятия в США для производства аккумуляторов для электромобилей

Об этом сообщило агентство Reuters.

Компании заявили, что соглашение еще нуждается в доработке, а месторасположение завода находится на стадии рассмотрения. Также позже будет объявлено, сколько будет инвестировано в этот объект и сколько людей будет на нем работать. Начальная производственная мощность завода составит 34 гигаватт-часа.

"Этот новый завод будет способствовать достижению нашей агрессивной цели – предложить не менее 25 новых аккумуляторных электромобилей для североамериканского рынка к концу десятилетия", - говорится в заявлении генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса (Carlos Tavares).

Кроме этого, Stellantis, чьи бренды включают в себя Peugeot, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Citroen и Opel, объявила о планах достичь 100% продаж электрических легковых автомобилей в Европе и 50% электрических легковых и легких грузовиков в США к 2030 году. Чтобы добиться этого, компания заявила, что хочет обеспечить около 400 ГВт-ч емкости аккумуляторов.

Также добавляется, что в 2021 году Stellantis заявила, что планирует инвестировать $35 млрд. в производство электромобилей и программное обеспечение по всему миру до 2025 года. Stellantis заявила, что второй завод по производству аккумуляторов в США станет шестым, что будет способствовать достижению целей компании.

"Второй завод ускорит наше проникновение на рынок США", – заявил генеральный директор Samsung SDI Юн-хо Чой.

Общество
Мир
США
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