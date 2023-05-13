Стекло, пленка и ремонт кровель: в Хмельницком коммунальные службы приняли заявления о повреждении домов от более чем 800 граждан
Коммунальные службы Хмельницкого за сутки приняли заявления о повреждении домов от более 800 жителей города, выдали более 2 тыс. кв. м пленки и отремонтировали восемь кровель многоквартирных домов
Об этом сообщает мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
"Друзья, коммунальные службы сегодня, демонтировали, созвали, ремонтировали кровли, записывали пострадавших, цифрировали информацию, помогали, советовали, слушали", - говорится в сообщении.
Так, за 13 мая коммунальные службы областного центра:
- выдали более 2250 квадратных метров пленки;
- порезали более 300 квадратных метров стекла;
- отремонтировали восемь кровель многоквартирных домов;
- приняли заявления от более чем 800 граждан.
14 мая в городе планируют выдавать стекло по следующим адресам:
- Шухевича 90 (Плоскиров);
- Волочиска (Железнодорожная больница).
Также будут издаваться материалы в Малашевцах, Мацьковцах, Шаровечке, Олешине, Череповой и Иванковцах. Точное время и локацию предоставят старосты округов.
В то же время коммунальщики будут проводить ремонтные работы. Ко всем, кто оставил заявку о повреждении, впоследствии позвонят по телефону, после чего выедет комиссия по обследованию, чтобы выдать акт о повреждении.
- Российская армия утром 13 мая ударила по Хмельнитчине четырьмя беспилотниками: попали в объект критической инфраструктуры, взрывными волнами повреждены дома и админздания в областном центре, ранены.
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