Об этом сообщает мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

"Друзья, коммунальные службы сегодня, демонтировали, созвали, ремонтировали кровли, записывали пострадавших, цифрировали информацию, помогали, советовали, слушали", - говорится в сообщении.

Так, за 13 мая коммунальные службы областного центра:

выдали более 2250 квадратных метров пленки;

порезали более 300 квадратных метров стекла;

отремонтировали восемь кровель многоквартирных домов;

приняли заявления от более чем 800 граждан.

14 мая в городе планируют выдавать стекло по следующим адресам:

Шухевича 90 (Плоскиров);

Волочиска (Железнодорожная больница).

Также будут издаваться материалы в Малашевцах, Мацьковцах, Шаровечке, Олешине, Череповой и Иванковцах. Точное время и локацию предоставят старосты округов.

В то же время коммунальщики будут проводить ремонтные работы. Ко всем, кто оставил заявку о повреждении, впоследствии позвонят по телефону, после чего выедет комиссия по обследованию, чтобы выдать акт о повреждении.