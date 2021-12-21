Стефанишина: в 2022 году в Украине пройдут первые учения НАТО по кибербезопасности

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.



"Мы ожидаем, что в начале 2022 года состоятся международные натовские учения по кибербезопасности. Они состоятся в Украине, непосредственно в Киеве", - сказала она на брифинге "Годовые итоги по ЕС и НАТО".



Ольга Стефанишина добавила, что гордится, что Украина впервые станет страной, которая примет все страны и команды Североатлантического альянса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb