Стефанишина: в 2022 году в Украине пройдут первые учения НАТО по кибербезопасности
В начале 2022 года в Киеве впервые организуют обучение Североатлантического альянса по кибербезопасности
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Мы ожидаем, что в начале 2022 года состоятся международные натовские учения по кибербезопасности. Они состоятся в Украине, непосредственно в Киеве", - сказала она на брифинге "Годовые итоги по ЕС и НАТО".
Ольга Стефанишина добавила, что гордится, что Украина впервые станет страной, которая примет все страны и команды Североатлантического альянса.
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