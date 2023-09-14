Стефанишина предложила Столтенбергу провести заседание Совета Украина - НАТО по энергетической безопасности

Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая состоялась в четверг, 14 сентября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба правительства.

Одной из ключевых тем разговора стало обсуждение текущей ситуации безопасности и насущных потребностей Украины.

"Чем больше оружия мы получим, тем быстрее мы освободим все наши территории. Наши неотложные потребности остаются неизменными - системы противовоздушной обороны, танки, тяжелая бронетехника, боеприпасы, истребители F-16", - подчеркнула Вице-премьер-министр.

Также, учитывая возможную активизацию российских атак на энергетический комплекс Украины, Ольга Стефанишина предложила в ближайшее время провести заседание РУН по вопросам энергетической безопасности.