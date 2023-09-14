Стефанишина предложила Столтенбергу провести заседание Совета Украина - НАТО по энергетической безопасности
Стороны обсудили ряд важных вопросов помощи Украине на фоне агрессии РФ и договорились в ближайшее время провести заседание Совета Украина-НАТО по энергетической безопасности
Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая состоялась в четверг, 14 сентября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба правительства.
Одной из ключевых тем разговора стало обсуждение текущей ситуации безопасности и насущных потребностей Украины.
"Чем больше оружия мы получим, тем быстрее мы освободим все наши территории. Наши неотложные потребности остаются неизменными - системы противовоздушной обороны, танки, тяжелая бронетехника, боеприпасы, истребители F-16", - подчеркнула Вице-премьер-министр.
Также, учитывая возможную активизацию российских атак на энергетический комплекс Украины, Ольга Стефанишина предложила в ближайшее время провести заседание РУН по вопросам энергетической безопасности.
- Напомним, в июле состоялось первое внеочередное заседание Совета Украина-НАТО, созванное после одностороннего выхода России по Черноморской зерновой инициативе.
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